Stephanie Frappart, Ligue 1'de gelecek sezonun hakem listesinde

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gelecek sezon Ligue 1'de görev alacak hakemler arasına Jeremie Pignard ve Stephanie Frappart eklendi.
35 yaşındaki Frappart, bir Ligue 1 sezonu için belirlenen hakem listesine alınan ilk kadın olarak kayıtlara geçti.
Amiens ile Strasbourg arasında 28 Nisan'da oynanan maçta düdük çalan Frappart, bir Ligue 1 maçını yöneten ilk kadın hakem unvanını almıştı.
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