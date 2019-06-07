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Stephanie Frappart, Ligue 1'de gelecek sezonun hakem listesinde

FRANSA HABERLERİ  | 07.06.2019 21:58 | Son Güncelleme

Kadın hakem Stephanie Frappart, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) 2019-20 sezonu listesine dahil edildi.

Stephanie Frappart, Ligue 1'de gelecek sezonun hakem listesinde

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gelecek sezon Ligue 1'de görev alacak hakemler arasına Jeremie Pignard ve Stephanie Frappart eklendi.

35 yaşındaki Frappart, bir Ligue 1 sezonu için belirlenen hakem listesine alınan ilk kadın olarak kayıtlara geçti.

Amiens ile Strasbourg arasında 28 Nisan'da oynanan maçta düdük çalan Frappart, bir Ligue 1 maçını yöneten ilk kadın hakem unvanını almıştı.

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Stephanie Frappart' ligue 1

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