SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Stephen Appiah'dan olay yaratan gangster itirafı!

Stephen Appiah'dan olay yaratan gangster itirafı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.05.2020 20:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de taraftarın en sevdiği oyunculardan biri olan Stephen Appiah, kariyerini, en güzel günlerini ve Fenerbahçe'yi anlattı.

Stephen Appiah'dan olay yaratan gangster itirafı!

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi haline gelen Stephen Appiah, futbolculuk kariyeriyle ilgili anılarını anlatırken, flaş bir itirafta bulundu. Ganalı eski yıldız, ülkesinin basınına verdiği röportajda, "Arkadaşlarımı takip etseydim gangster olurdum ve hapse girerdim, Futbol benim gangster olmamı engelledi" dedi.

"EN İYİ SEZONUMU BRESCIA'DA YAŞADIM"

Kariyerindeki en güzel günleri İtalya'da Brescia forması altında geçirdiğini belirten Ganalı eski yıldız, "Kariyerimdeki en iyi sezon, Brescia'da geçirdiğim sezondu. Küçük bir takımdı onlara transfer olduğumda ve ligde 6. sırayı almıştık. Kimse bizim bu başarıya ulaşabileceğimizi beklemiyordu. Guardiola ve Baggio ile birlikte oynama şansını elde etmiştim. 2002-03 sezonunda Brescia'dayken 8 gol attım. Guardiola ve Baggio gibi oyuncularla birlikte oynadığınızda, onlar işleri sizin için oldukça kolaylaştırıyor" dedi.

"ARKADAŞLARIMI TAKİP ETSEYDİM, ŞU ANDA HAPİSTEYDİM"

Futbola 2012 yılında veda eden Appiah, futbolcu olarak hayatının değiştiğini de belirtip, "Arkadaşlarımı takip etseydim, gangster olurdum ve hapise girerdim. Terk edilmiş arabalarda, kamyonlarda uyurdum ve gecenin bir yarısında beni kötü şeyler yapmamız için uyandırırlardı. Benim hayalim futbolcu olmaktı. Futbol, benim bir gangster olmamı engelledi" ifadesini kullandı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıkçıların en farklı bayramıSağlıkçıların en farklı bayramı
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli boksör, kız arkadaşını vahşice öldürdü

Milli boksör, kız arkadaşını vahşice öldürdü

Alkol alıp polislerle tartıştılar! 1 polis yaralı, gözaltılar var

Alkol alıp polislerle tartıştılar! 1 polis yaralı, gözaltılar var

Semih Şentürk'ün son hali herkesi şaşırttı

Semih Şentürk'ün son hali herkesi şaşırttı

Ünlü sporcudan olay paylaşım

Ünlü sporcudan olay paylaşım

Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?

Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?

Karius'un yeni takımı açıklandı

Karius'un yeni takımı açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Stephen Appiah'dan olay yaratan gangster itirafı!

Futbolcu olmasaydım, gangster olurdum

Alex'ten duygulandıran Lefter paylaşımı

Alex'ten duygulandıran paylaşım

Nenad Bjelica: Fenerbahçe beni Haziran’da istiyor, ama...

Fenerbahçe'yi açıkladı!

Fenerbahçe için Mert Hakan Yandaş iddiası

F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı!

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç: "Kupayı kaldırmak istiyoruz"

Kupayı kaldırmak istiyoruz

Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak poz verdi!

F.bahçeli yıldız eşiyle çıplak fotoğrafını paylaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.