Stephen Appiah: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişman değilim

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Stephen Appiah, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Appiah, Juventus'tan ayrılması ve Fenerbahçe'ye gitmesi hakkında konuştu.

"JUVE'DEN AYRILMA NEDENİM OLİMPİYATLARDI"

Juventus'tan ayrılma nedenlerini anlatan Appiah, başlıca neden olarak Gana Milli Takımı ile 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'na katılmasını gösterdi.

39 yaşındaki emekli futbolcu durum için; "Sözleşmemi kaybetmekten korkuyordum. Yine de düşündüklerimi söyledim. Eğer Olimpiyat Oyunları'na katılmadığımı söyleseydim; ülkemde büyük sorun yaşardım. Bu yüzden cesaretimi topladım ve gideceğimi söyledim. Bana nedenini sordular; ben de Juventus'ta oynamayı sevdiğimi ancak ülkemin her şeyden önce geldiğini söyledim" dedi.

"FENERBAHÇE'YE GİTTİĞİM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Stephen Appiah sözlerini; "Juventus'ta takıma geri döndüğümde problemler başladı. Takımdaki yerimi kaybettim ve yeni bir kulüp aramaya başladım. Şükürler olsun ki Fenerbahçe ile anlaştım. Aldığım karardan asla pişman değilim. Gana bugün olduğu yere geldiyse, o takımın sayesinde geldi" diyerek bitirdi.

Stephen Appiah, 2005-2008 yılları arasında Sarı-Lacivertli formayı giydi. Fenerbahçe forması ile Süper Lig'de 64 maça çıkan orta saha oyuncusu, bu maçlarda takımına 11 gol - 10 asistlik katkıda bulundu.

(SPORX)