Stephen Curry'nin 41 sayısı yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, deplasmanda Golden State Warriors'ı 113-104 mağlup etti. NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcisi Philadelphia 76ers, konuk olduğu Batı Konferansı lideri Golden State Warriors'ı 113-104'lük skorla geçerek sezonun 34. galibiyetine imza attı. Sixers'ta Ben Simmons 26 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Joel Embiid 20, JJ Redick 15 sayıyla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu. Bu sezon 15. kez kaybeden Warriors'ta all star oyunculardan Stephen Curry 41 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt, Kevin Durant ise 25 sayıyla oynamasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

LEBRON GALİBİYETLE DÖNDÜ

Los Angeles derbisinde Lakers, normal süresi 112-112 berabere biten mücadelede konuk olduğu Clippers'ı uzatmanın ardından 123-120 mağlup etti.

Sezonun 27. galibiyetine uzanan Lakers'ta sakatlığı nedeniyle 17 maç aranın ardından yeniden formasına kavuşan all-star LeBron James 24 sayı, 14 ribaunt ve 9 asist, Lance Stephenson 20, Brandon Ingram 19 sayı, Rajon Rondo ise 14 sayı ve 13 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.