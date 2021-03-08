Stephen Curry, Üç Sayı Yarışması'nın galibi oldu!

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, dün geceki NBA All-Star Üç Sayı Yarışmasını, final turunda 28 puan bulup Mike Conley ve Jayson Tatum'ı geride bırakarak kazandı.

Curry, açılış turunda 31 olmak üzere toplamda 59 üçlük isabeti buldu.

Yarışmayı kariyerinde ikinci kez kazanmış olan Curry, etkinliğe daha önce 2015 yılında da katılmıştı.

Steph bu sezon %41.1 isabetle 169 üçlük isabetine sahip. Kariyerinde 2.664 üçlük isabetine sahip olan Curry, tüm zamanların lideri olan Ray Allen'ın (2,973) izini sürüyor.

