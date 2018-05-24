Sterling Brown polis tarafından darp edildi!

ABD'de ırkçı şiddetin mağduru, bu kez Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA'de Milwaukee Bucks'ta forma giyen Sterling Brown oldu.
4 ay önce engelli park yerine arabasını bıraktığı için Brown'u durduran polis, sporcuyla sert bir şekilde konuştu ve onu itti. Daha sonra ise destek ekip çağrıldı.
Sporcu, polis tarafından şok tabancasıyla vurularak kelepçelendi.
Görüntüler olayın yaşanmasından 4 ay sonra yayınlandı.
Olay sonrası herhangi bir ceza almayan Sterling Brown, "Siyahiler, bu gibi durumlarla ve daha kötüleriyle her gün karşılaşıyor" dedi.
Milwaukee Valisi videoyu "rahatsız edici" olarak değerlendirdi ve Brown'dan özür diledi.
Emniyet Müdürü de Brown'dan özür dileyerek olaya karışan polislerle ilgili disiplin işlemi başlatıldığını açıkladı.
(TRT Haber)
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