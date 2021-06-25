Steven Berghuis'tan Galatasaray'a ret

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Feyenoord'un sağ kanat oyuncusu Steven Berghuis, sarı-kırmızılı takımın teklifini geri çevirdi.

Sarı-kırmızılı takım, 29 yaşındaki futbolcu için Feyenoord'a 4 milyon euroluk serbest kalma bedelini tekif ederken, Hollandalı isme de 1 milyon euro maaş önerdi. Ancak Galatasaray'ın bu teklifi sonuçsuz kaldı.

MENAJERİ ALBERS'TEN AÇIKLAMA

Daha önce Wesley Sneijder'in de menajerliğini yapan Guido Albers, Steven Berghuis'in kararı hakkında konuştu.

Menajer Guido Albers, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile görüştük. Steven Berghuis'a teklifi ilettim, Feyenoord kısmı ile ilgili sıkıntı yok. 4 milyon euroluk serbest kalma bedeli var. Ancak Steven Berghuis farklı bir kulüpte oynamak istediğini söyledi. Biz de Galatasaray'a teşekkür ettik." dedi.

Galatasaray'ın yanı sıra Norwich, Ajax ve Wolfsburg'un da gündeminde olan Steven Berghuis'in Ajax'a imza atma ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.

