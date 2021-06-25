SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Steven Berghuis'tan Galatasaray'a ret

Steven Berghuis'tan Galatasaray'a ret

25.06.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Steven Berghuis, sarı-kırmızılı takımına teklifini geri çevirdi.

Steven Berghuis'tan Galatasaray'a ret

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Feyenoord'un sağ kanat oyuncusu Steven Berghuis, sarı-kırmızılı takımın teklifini geri çevirdi.

Sarı-kırmızılı takım, 29 yaşındaki futbolcu için Feyenoord'a 4 milyon euroluk serbest kalma bedelini tekif ederken, Hollandalı isme de 1 milyon euro maaş önerdi. Ancak Galatasaray'ın bu teklifi sonuçsuz kaldı.

MENAJERİ ALBERS'TEN AÇIKLAMA

Daha önce Wesley Sneijder'in de menajerliğini yapan Guido Albers, Steven Berghuis'in kararı hakkında konuştu.

Menajer Guido Albers, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile görüştük. Steven Berghuis'a teklifi ilettim, Feyenoord kısmı ile ilgili sıkıntı yok. 4 milyon euroluk serbest kalma bedeli var. Ancak Steven Berghuis farklı bir kulüpte oynamak istediğini söyledi. Biz de Galatasaray'a teşekkür ettik." dedi.

Galatasaray'ın yanı sıra Norwich, Ajax ve Wolfsburg'un da gündeminde olan Steven Berghuis'in Ajax'a imza atma ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Engin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacakEngin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacak
PARTNERGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdiGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdi
Burak Elmas'tan Anıtkabir Özel Defteri'ne yazıBurak Elmas'tan Anıtkabir Özel Defteri'ne yazı
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngiliz bakan açıklama yaptı: Mesafe kurallarını ihlal ettim

İngiliz bakan açıklama yaptı: Mesafe kurallarını ihlal ettim

Bir ilde 'Delta' varyantı paniği!

Bir ilde 'Delta' varyantı paniği!

G.Saray'da sürpriz ayrılık

G.Saray'da sürpriz ayrılık

Galatasaray'dan 3 yıllık teklif

Galatasaray'dan 3 yıllık teklif

F.Bahçe'nin hedefi Cengiz Ünder

F.Bahçe'nin hedefi Cengiz Ünder

Anlaşma tamam! İlk transfer geliyor

Anlaşma tamam! İlk transfer geliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fatih Terim döner dönmez biletlerini kesti!

Fatih Terim döner dönmez biletlerini kesti!

Beşiktaş'a Sergen Yalçın'dan sonra bir şok da Salih Uçan'dan

Beşiktaş'a Sergen Yalçın'dan sonra bir şok da Salih Uçan'dan

Fenerbahçe'den Sergen Yalçın bombası!

Fenerbahçe'den Sergen Yalçın bombası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.