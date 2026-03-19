Steven Gerrard'dan Galatasaray için skandal sözler! "Utanç vericiydi"

Steven Gerrard, Liverpool - Galatasaray maçının ardından sarı-kırmızılı ekibi sert sözlerle eleştirdi. İngiliz efsane, Galatasaray’ın performansını “acınası” olarak nitelendirirken, Liverpool’un farkı çok daha fazla açabilecek güçte olduğunu savundu.

Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool karşısında ağır bir yenilgi alan Galatasaray'a dair konuşan İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Steven Gerrard, oldukça sert ifadeler kullandı.

Karşılaşmayı değerlendiren Gerrard, Galatasaray’ın sahadaki görüntüsünü yetersiz bulduğunu dile getirdi. Oyuncuların fiziksel ve mental açıdan beklentilerin çok altında kaldığını belirten İngiliz futbol adamı, Liverpool’un rakibini kolayca etkisiz hale getirdiğini vurguladı.

"ÇOK ACINASIYDILAR"

"Galatasaray baştan sona utanç vericiydi. Yerde yuvarlandıklarını gördünüz ki bu acınası.. Birkaç ciddi sakatlıklar yaşadılar ama Liverpool, Galatasaray'ı sıradan gösterdi. Bence çok acınasıydılar."

"11-12 0 KAZANABİLİRDİ"

"Liverpool, Galatasaray karşısında 11-0 veya 12-0 kazanabilirdi. Rahat bir galibiyet aldılar. Liverpool mükemmeldi, Galatasaray'ı sıradan bir takım gibi gösterdi ama ben onların performansının acınası olduğunu düşündüm."

Gerrad'ın bu sözleri Galatasaray cephesinden büyük tepki topladı.

