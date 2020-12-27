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Steven Gerrard, Liverpool'a hoca olarak dönmek istiyor

FUTBOL HABERLERİ  | 27.12.2020 14:43 | Son Güncelleme

Glasgow Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, bir gün Liverpool'un başına geçmek istediğini açıkladı.

Steven Gerrard, Liverpool'a hoca olarak dönmek istiyor

Teknik direktörlük kariyerine Rangers'la iyi bir başlangıç yapan Gerrard, Liverpool'un başına geçme hayali üzerine konuştu.

40 yaşındaki Gerrard, 1998-2015 yılları arasında Kırmızılar'ın formasını giydi.

"LIVERPOOL BENİM İÇİN RÜYA"

Rangers teknik direktörü açıklamasında; "Liverpool'u bir gün yönetmeyi hayal ediyorum. Şu anda kapıdan içeri girdiğinden beri dünyanın en iyilerinden olan bir hocaya sahibiz. Liverpool harika durumda ve Klopp mümkün olduğunca uzun süre takımın başında olmalı. Liverpool'da iyi oyuncu olmam, orada teknik direktörlüğü hak ettiğim anlamına gelmiyor. Öncelikle hak etmeliyim" dedi.

İngiliz teknik direktörün takımı Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam ediyor ve ligde yenilgisiz liderliğini sürdürüyor.

(SPORX)

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