Steven Nzonzi: İşler kötü gitti, parmaklar bana döndü

Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi feshedilerek Rennes'e transfer olan Steven Nzonzi, açıklamalarda bulundu.
İşte Nzonzi'nin L'Equipe'e verdiği röportaj:
"Bir Premier Lig kulübünü değil de neden Rennes'i tercih ettin?"
"Transferin son gününe kadar süreç devam etti."
"Galatasaray dönemin neden kötü geçti?"
"EURO 2020 ve Fransa Milli Takımı'na tekrar seçilme isteği Rennes tercihinde etkili oldu mu?"
"11 Aralık'tan beri oynamıyorsun, form durumun nasıl?"
"Ne zaman sahalara geri döneceksin?"
"Geçen sezon Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadın. AS Roma'da 30 maçta forma giydin. Monchi'den sonra kulüpten ayrıldın ve sportif direktör seni Sevilla'ya almaya çalışmadı mı?"
"Dünya şampiyonu ünvanını taşımak zor mu?"
"Eduardo Camavinga'nın gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyor musun? Senden etkilendiğini söylüyordu."
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