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Stevie’den Alternatif Bank’a iki ödül

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.09.2020 11:06 | Son Güncelleme

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: - "Yetkin insan kaynağımızla ortaya koyduğumuz güçlü finansal performansın, dijital dönüşüm hamlemizin, değişime hızla adapte olan çevik yapımızın ve hizmetlerimizin müşterilerimizde yarattığı memnuniyetin altın ödüle layık görülmemizde önemli bir katkısı olduğuna inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, Stevie Uluslararası İş Ödülleri kapsamında iki farklı kategoride altın ve bronz ödül aldı.

Alternatif Bank açıklamasına göre, banka altın ödüle, yetkin insan kaynağıyla ortaya koyduğu finansal performans, dijitalleşme alanında yaptığı çalışmalar, ürün ve hizmetleriyle yarattığı müşteri memnuniyeti sayesinde layık görüldü.

Pandemi döneminde başta çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumaya odaklanarak hızla hayata geçirdiği örnek uygulamalarıyla da bronz ödüle uzandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, uluslararası saygınlığı olan organizasyonlardan alınan ödüllerin motivasyon kaynağı olmasının yanında ortaya koydukları işlerle doğru yolda olduklarının da bir göstergesi niteliğinde olduğunu ifade etti.

Gür, geçen sene, yılın şirketi listesine bronz ödülle girdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Basiretli ve danışman bankacılık anlayışımız doğrultusunda müşteri deneyimini her geçen gün daha yukarı taşımak için ciddi efor sergiliyoruz. Aradan geçen bir yılda da önemli bir gelişim gösterdik. Yetkin insan kaynağımızla ortaya koyduğumuz güçlü finansal performansın, dijital dönüşüm hamlemizin, değişime hızla adapte olan çevik yapımızın ve hizmetlerimizin müşterilerimizde yarattığı memnuniyetin altın ödüle layık görülmemizde önemli bir katkısı olduğuna inanıyorum.

Bu sonuç aynı zamanda son yıllarda gerçekleştirdiğimiz başarılı dönüşümün takdir edilmesi açısından da bizim için oldukça değerli bir gelişme oldu. Ayrıca benzerini hiç yaşamadığımız pandemi gibi olağanüstü bir dönemde, başta çalışanlarımız ve müşterilerimiz olmak üzere hayata geçirdiğimiz ve sektörümüze örnek olan önemli uygulamalarımızın da ödülle taçlandırılmasından mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizin yol arkadaşı olarak işlerine ve birikimlerine değer katacak çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek teveccühlerine layık olmaya devam edeceğiz.”

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