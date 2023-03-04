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Stil İkonu'nda ortalık karıştı! Birbirlerinin üzerine yürüyüp küfür ve hakaret yağdırdılar

04.03.2023 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da yayınlanmaya başlayan Stil İkonu'nda ortalık karıştı. Hakan Akkaya, Aslıhan Doğan Turan ve Ivana Sert'in jüri koltuğunda oturduğu programın yarışmacıları arasında kavga çıktı. Sisi ve Nur İşlek arasında yemekhanede gerçekleşen kavgada ikili birbirinin üzerine yürüdü ve küfürler yağdırdılar.

Hakan Akkaya, Uğurkan Erez, Aslıhan Doğan Turan ve Ivana Sert'in yer aldığı Stil İkonu yarışmasının son bölümünde yer yerinden oynadı. Yarışmacılardan Sisi ve Nur İşlek, yemekhanede yemek yediği sırada tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

YARIŞMACININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Yemekhanede Nur İşlek'in kendisine laf atmasına sinirlenen Sisi "Sen dön önüne. Kameralarda görünmek için bana oynuyorsun. Benim asabımı bozma. Halinden utan, rezilsin" dedi. Sisi'nin sözleri karşısında çılgına dönen Nur İşlek, önce elindeki kaşığı fırlattı sonra da yarışmacının üzerine yürüdü.

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KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Sisi'nin üzerine giden Nur İşlek, "Sen kimsin benimle böyle konuşuyorsun.'' diyerek hakaret ve küfürler savurdu. Sinirden çılgına dönen ve kendisini tutan ekip uyarılarına da "Beni bırakın" diyerek bağıran İşlek, ayakkabısını fırlattı.

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"BENİ ELEYECEKSİNİZ, ONU DA BURAYA GETİRİN"

Ekibin uyarılarına rağmen sakinleşemeyen Nur İşlek, "Beni bu yarışmadan eleyin ve o kızı buraya getirin. Beni eliyorsunuz ben böyle seviyesiz insanlarla yarışmam" diyerek bağırmaya devam etti.

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