STK’lardan Ayasofya’nın ibadete açılması için imza kampanyası

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Ayasofya’nın ibadete açılması için Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından imza kampanyası başlatıldı.

Simav Cumhuriyet Meydanı’ndaki Nasuh Ağa Camii önündeji imza kampanyası ve basın açıklamasına, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) pankartları ile katılırken, etkinliğe çok sayıda vatandaş da destek verdi.

Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından dua ile başlayan etkinlikte, Nurullah Arslan tarafından bir basın açıklaması okundu.

İmza kampanyasına destek veren Kadriye Gümüş, Ayasofya’ya bilet alarak değil abdest alarak girmek istediklerini söyledi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 86 yıldan bu yana müze olarak kullanılan Ayasofya’nın ibadete açılıp, abdestli bir şekilde namaz kılınması için Müslüman Türk milletinin dua ettiğini belirtti.

İmza kampanyasına destek veren Melek Çaylak, “Ayasofya inşallah ibadete açılır. Tek dileğimiz, içinde namaz kılınıp Kur’an-ı Kerim okunmasıdır” dedi.

Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, Ayasofya’nın vakıf olduğunu, ne amaçla vakfedildiyse amacına uygun olarak kullanılmasını beklediklerini ifade etti.

