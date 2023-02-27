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STK'ler depremzedelere yönelik yardım çalışmalarına devam ediyor

27.02.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivil toplum kuruluşları (STK), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde afetzedelerin yaralarını sarmak için insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

STK'ler depremzedelere yönelik yardım çalışmalarına devam ediyor

Kalem Vakfı, gönüllüleriyle depremin ardından afet bölgesine intikal ederek birçok alanda yardım çalışması başlattı.

İlk etapta seyyar mutfak ekipmanlarının olduğu yardım tırını Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderen vakıf, günlük 1000 kişilik sıcak yemek hizmeti vermeye başladı.

Kalem Vakfı, Adıyaman'da da günlük 12 bin ekmek, 6 bin kişilik sıcak yemek, 1000 kişilik gıda paketi, 1200 kişilik hijyen paketi ile kömür, odun, giyim, ısıtıcı ve soba gibi acil ihtiyaç malzemeleri yardımı yapıyor.

Vakıf bünyesindeki psikologlar da çocuklar için faaliyetler organize ediyor. Ayrıca AFAD koordinasyonunda 100 hanelik konteyner kent kurulum çalışmaları da sürüyor.

TEK YÜREK ANKARA YARDIM DERNEĞİ KONAKLAMA HİZMETİ SUNUYOR

Tek Yürek Ankara Yardım Derneği, depremin ilk günü başlattığı yardımlar kapsamında ilk etapta seyyar mutfak kurdu.

Adıyaman başta olmak üzere afet bölgesinde insani yardım faaliyeti yürüten dernek, depremden etkilenerek Ankara'ya gelen vatandaşlara da konaklama ve nakdi yardım hizmeti sunuyor.

Dernek gönüllüleri tarafından Adıyaman'da 300'e yakın köy ve 9 ilçeye yardım ulaştırıldı. 2 bin 500 aile ve 10 bin civarındaki kişiye de soba, odun, kömür ve temizlik eşyası gibi temel ihtiyaç malzemeleri temin edildi.

Ayrıca 3 bin 500 kişiye 3 öğün yemek ve yaklaşık 8 bin ekmek dağıtımları sürüyor.

HİRANUR VAKFI AFETZEDELERE SICAK YEMEK DAĞITIYOR

Hiranur Vakfı, afet bölgesinde AFAD ve Kızılay koordinasyonunda kurulan mobil aşevleriyle sıcak yemek hizmeti veriyor.

Hatay'da kurulan aşevi, günlük 7 bin kişiye üç öğün yemek dağıtıyor ve ikramlarda bulunuyor. Vakıf bugüne kadar 140 bin kişilik yemek ve ikram hizmeti verdi.

Vakfın yardımları afet bölgesinde Ramazan Bayramı sonuna kadar devam edecek.

SOMUNCU BABA HAMİDUDDİN AKSARAYİ VAKFI 109 ARAÇLA BÖLGEYE YARDIM GÖNDERDİ

Somuncu Baba Hamiduddin Aksarayi Vakfı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 109 araçlık insani yardım malzemesi gönderdi.

Vakıf, Reyhanlı'da günlük 1000 kişilik sıcak yemek hizmeti sunarken, erzak ve hijyen malzemesi dağıtımı da yapıyor.

Bölgedeki hizmetlerini AFAD koordinasyonunda gerçekleştiren vakıf, Kırıkhan'da 6 dönümlük arazide, aşevi, çamaşırhane, erzak dağıtımı hizmetlerinin verileceği bir konteynır kent kurulması için sahada bulunan gönüllü ekipleri ile çalışmalar yürütüyor.


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