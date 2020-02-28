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STK'lerden İdlib şehitleri için başsağlığı mesajları

ANKARA HABERLERİ  | 28.02.2020 17:49 | Son Güncelleme

STK'lerden İdlib şehitleri için başsağlığı mesajları

Sivil toplum kuruluşları (STK), Esed rejiminin saldırıları sonucu İdlib'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Güçlü, mesajında, Türk ordusunun ülke güvenliğini sağlamak ve insanlık dramının önüne geçmek adına Suriye'de harekat başlattığını anımsattı.

Güçlü, "Rejim unsurları ve hamisi Rusya tarafından gerçekleştirilen kahpe saldırıda şehit düşen vatan evlatlarına Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa, milletimize sabır ve metanet diliyoruz. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır." ifadelerini kullandı.

Gelinen hassas durum göz önüne alınarak, siyasi partilerin politik çekişmeleri bir kenara bırakarak, birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirten Güçlü, Anadolu-Sen Konfederasyonunun devletin aldığı her kararın arkasında olduğunu vurguladı.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da saldırıyı esefle kınadıklarını, şehitlere Allah'tan rahmet, millete sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifa dilediklerini belirtti.

Yılmaz, Ankara Kent Konseyi olarak 29 Şubat'ta 3'üncü Genel Kurul programı vesilesiyle planladıkları klasik müzik konserini iptal ettiklerini bildirdi. Yılmaz, "Ülkemizi derinden sarsan bu saldırının ardından millet olarak ortak ve güçlü bir duruş sergileyeceğimize yürekten inanıyoruz. Milletimiz, bu hain saldırıların karşısında ordusunun ve devletinin yanında yer alacaktır." ifadesini kullandı.

Türk Harb-İş Sendikasından yapılan açıklamada da şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa dilendi.

Günün kenetlenme günü olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Harb-İş Sendikası üyesi bizler, ülkemizi ve bölgemizi terör belasından kurtarmak için yürütülen mücadelede bütün varlığımızla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız. Yüce milletin her ferdi gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için canını ortaya koymaktan çekinmeyen milli savunma sanayi çalışanları bizler, Çanakkale'de, İstiklal Mücadelesi'nde olduğu gibi birlik ve dayanışma ruhuyla düşmanı bertaraf etme yolunda her daim göreve hazırız."

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Anahtar Kelimeler:
İdlib STK

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