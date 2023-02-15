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STK'lerin deprem bölgesindeki çalışmaları sürüyor

15.02.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivil toplum kuruluşları (STK), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

STK'lerin deprem bölgesindeki çalışmaları sürüyor

Cansağlığı Vakfından yapılan açıklamaya göre vakıf, psikiyatrist ve ruh sağlığı uzmanlarından oluşan 125 kişilik ekibiyle depremzedelere psikolojik danışma, destek ve yardım hizmetleri veriyor.

Vakfın uzmanları ve gönüllüleri hastane, çadır kent, okul ve parkları ziyaret ederek fiziksel ve psikososyal ihtiyaçları belirledikten sonra afetzedelere destek sağlıyor.

Sahada görev yapan uzmanların yüz yüze verdiği destek dışında vakıf merkezinin telefonu ve 0533 7895146 numaralı WhatsApp hattından da 24 saat ücretsiz psikolojik danışma, destek ve yardım hizmeti veriliyor.

Deprem bölgesindeki gönüllüler, broşürlerle depremzede vatandaşları Cansağlığı Vakfının hizmetleri konusunda bilgilendiriliyor.

Ayrıca işitme cihazı, walker, baston gibi medikal ihtiyaçlar da vakıf tarafından karşılanıyor.

TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ 96 TIR YARDIM GÖNDERDİ

Türkiye Beyazay Derneği de 87 yurt içi ve 7 yurt dışı şubesiyle deprem bölgesi için yardım kampanyası yürütüyor.

Dernek bünyesinde toplanan yardımlarla deprem bölgesine 96 tır yardım gönderen Türkiye Beyazay Derneği, 5 bin kişilik deprem çadırının da bölgeye ulaşmasını sağladı.

Dernek, topladığı 150 bin liralık nakdi bağışın depremden etkilenen özel gereksinimli vatandaşların ekipmanlarında kullanılmasını sağlayacak.

Felaketin ardından acil durum ve yardım komitesi oluşturup tüm şubelerini sürece dahil ettiklerini kaydeden Genel Başkan Lokman Ayva, "Yurt içi ve dışında toplam 95 bölgede teşkilatımız var. Deprem bölgesinden haber alıp diğer bölgelerden yardımları sevk ve idare ettik. Kamu kuruluşlarıyla iletişime geçip sisteme katkı yapmaya çalıştık. Engelliler ve en az imkana sahip insanlarla ilgili çalıştığımızdan deprem şartlarına adapte olabildik. Şu anda hem deprem öncesi hem de deprem sonrası organını veya organ fonksiyonunu kaybeden insanımıza hızlı, etkili ve faydalı katkılar yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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