YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. STK'lerin deprem bölgesindeki yardım seferberliği devam ediyor

STK'lerin deprem bölgesindeki yardım seferberliği devam ediyor

20.02.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivil toplum kuruluşları (STK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

STK'lerin deprem bölgesindeki yardım seferberliği devam ediyor

Depremin ardından afetin yaşandığı kentlerde çalışmalarını sürdüren STK'ler, acil yardım malzemeleri ile gıda ve sıcak yemek dağıtımında bulunuyor.

Türk Ocakları, depremden etkilenen vatandaşlara yiyecek, giyecek başta olmak üzere jeneratörden yemek dağıtımında kullanılacak tabldot teminine, gıda, temizlik malzemesi ve giyecek yardımlarından çadır ve konteynere kadar farklı yardım malzemelerini başta Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Kahramanmaraş olmak üzere afet bölgesine gönderdi.

Türk Ocakları Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esabil Eker, Hatay'a ulaşarak yardım organizasyonunda yer aldı.

Ayrıca 8 Şubatta Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere jeneratör, delici ve kesici aletler ile çeşitli gıda ürünlerini taşıyan bir tır Hatay'a ulaşarak çalışmalara başladı.

Hatay'da yardımların koordinasyonu ve depolama işlemleri için lojistik merkezi kuruldu. Deprem bölgesinden acil şekilde Mersin'e tahliye edilen vatandaşlar için battaniye yüklü bir araç Mersin'e gönderildi.

Gıda malzemeleri ve battaniye taşıyan birçok ekip de Kahramanmaraş'a yardım için gönderildi.

Bunun yanında hijyen malzemesi, ısıtıcı, yatak, bebek bezi, bebek maması, kadın hijyen pedleri ve battaniyeden oluşan araçlar ve tırlar da Hatay ve Osmaniye'ye sevk edildi. Bu yardımlara ek olarak termal çadırlar Osmaniye'ye, 100 yatak ve gıda maddesi taşıyan araçlar da Hatay'a ulaştı.

Bu arada Türk Ocakları Kahramanmaraş ve Hatay şubeleri binalarının da depremde yıkıldığı öğrenildi.

İYİLİĞE ÇAĞRI DERNEĞİ VE İBAG'IN YARDIM ÇALIŞMALARI

İyiliğe Çağrı Derneği ve İyilikte Buluşan Afat Gönüllüleri (İBAG), 75 profesyonel arama kurtarma personeli ve 700 gönüllüsü ile birlikte deprem bölgesinde görev yapıyor.

Depremin ilk gününden beri afet bölgesinde bulunan İBAG arama kurtarma, 131'i sağ 468 kişiyi enkaz altından çıkardı. Ayrıca depremden etkilenen 121 bin kişiye sıcak yemek dağıttı.

İyiliğe Çağrı Derneği de afet bölgesine bir mobil ikram aracı ve 8 konteyner aşevi gönderdi, 78 bin 342 kişiye sıcak yemek dağıttı.

Ayrıca gıda, bot, mont, çocuk bezi, un, su gibi ürünlerin bulunduğu 20'den fazla tır depremden etkilenen illere doğru yola çıktı.

SINIR TANIMAYAN YARDIMLAŞMA VAKFI SICAK YEMEK DAĞITIMINI SÜRDÜRÜYOR

Sınır Tanımayan Yardımlaşma Vakfı, yurt dışındaki partnerleri Hilfe Ohne Grenzen e.V. (Almanya) ve Human Smile (Belçika) ile birlikte bütün çalışmalarını afet bölgesine yoğunlaştırdığını açıkladı.

Vakıf, Hatay Antakya'da sabahları sandviç, akşamları ise sıcak yemek ikramlarına devam ediyor. Ayrıca çocuklara da kıyafet yardımı yapıldı.

Vakfın deprem bölgesindeki seyyar tuvalet ve konteyner çalışmaları, AFAD işbirliğinde devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem bölgesinden ayrılan İBB'nin 32 kişilik itfaiye personeli TSK uçağıyla İstanbul’a döndüDeprem bölgesinden ayrılan İBB'nin 32 kişilik itfaiye personeli TSK uçağıyla İstanbul’a döndü
Yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu depremzede aile Konya’da defnedildiYangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu depremzede aile Konya’da defnedildi
İzmir'de ağırlanan depremzedeler için market açıldıİzmir'de ağırlanan depremzedeler için market açıldı
Anahtar Kelimeler:
deprem dernek yardım

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Şubat Pazartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:46
Öğle
13:23
İkindi
16:20
Akşam
18:50
Yatsı
20:10
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.