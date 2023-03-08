STK'lerin deprem bölgesindeki yardım seferberliği sürüyor

Mehir Vakfı tarafından 6 Şubat'tan beri depremzedeler için AFAD'a 25 bin lira nakdi yardım, Türkiye Kızılay Derneğine 452 bin 755 lira, Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesine de 267 bin 260 lira değerinde ayni yardım yapıldı.

Vakıf, Konya'ya yerleşen ve konteynerlerde yaşayan depremzede ailelere de beyaz eşya, mobilya, ev tekstili, giyim ve züccaciye ürünleri başta olmak üzere 807 bin 293 lira değerinde ayni yardımda bulundu.

Kahramanmaraşlı depremzede bir çiftin düğünü de Konya İl Müftülüğü ve Mehir Vakfı tarafından gerçekleştirilen törenle yapıldı.

TÜRK DÜNYASI YÖRÜK TÜRKMEN BİRLİĞİNİN ÇALIŞMALARI

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği ise depremin olduğu gün web sitesinden yayınlanan bildiri ile birliğe üye tüm derneklere çağrıda bulundu.

Birliğe bağlı Yörük Türkmen derneklerince hazır gıda, battaniye, ekmek, su, çadır, kışlık kıyafet, bebek bezi, kadın hijyen seti, yağmurluk, powerbank, çadır içi soba, cep ısıtıcısı gibi aynı yardımların toplanarak, AFAD merkezlerine teslimi talep edildi.

Deprem bölgelerinin AFAD iletişimleri ve AFAD bağış adresleri yayımlanarak, nakdi bağışların AFAD hesaplarına yapılması istendi.

Birliğin Bursa'daki genel merkezinde kriz ve koordinasyon masası kuruldu. Birlik yönetiminden bazı kişiler deprem bölgesinde görevlendirilerek iletişim numaraları ve sorumluluk alanları sosyal medya hesapları ve WhatsApp gruplarında ilan edildi.

Birlik yöneticileri kan bağışı yaptı, üyeler de kan bağışına davet edildi.

Daha sonraki duyurularda jeneratör, spiral metal kesme makinesi, uzatma kablosu, hilti, tahkimat hidrolik takımı, kask, projektör, teleskopik jeneratör, iş güvenliği botu, kafa lambası, ağaç kesme makinesi, maske, eldiven, pil, powerbank, mazot, benzin, gıda, yağmurluk, uyku tulumu, kamp yatağı, çadır, hasır, branda, iş gözlüğü, ses kulaklığı, sedyeden oluşan ihtiyaç listesi yayınlandı ve bunların sahaya gönderilmesi için organizasyon yapıldı.

haftadan itibaren de gıda ve hijyen paketi kampanyası düzenlendi. Özellikle Kırıkhan bölgesinde tespit edilen depremzede Yörük ailelerin bir yıl boyunca ihtiyaçlarını karşılama kararı alındı.

Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Kayseri girişinde birliğe üye derneklerin sıcak yemek dağıtımı sürüyor.

