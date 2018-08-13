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Stoke City, Badou Ndiaye'nin Galatasaray'a kiralanmasına sıcak bakıyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.08.2018 23:05 | Son Güncelleme

İngiltere ekiplerinden Stoke City'de ligin ilk haftasında oynanan maçta kadroda bulunmayan Badou Ndiaye Galatasaray'ı bekliyor. Stoke City de Badou Ndiaye'nin Galatasaray'a kiralanmasına sıcak bakıyor.

Stoke City, Badou Ndiaye'nin Galatasaray'a kiralanmasına sıcak bakıyor!

Daha önce Everton ve başka kulüplerin de devreye girdiği Senegalli yıldız bonservisiyle ayrılamayınca Stoke City, kiralama formülüne sıcak bakmaya başladı. Sarı-kırmızılılar ise transfere en yakın kulüp...

Habertürk'ün haberine göre İngiltere Championship’te Stoke City’nin ilk karşılaşmasında kadro dışı kalan Badou Ndiaye, eski takımına kavuşmak için gün sayıyor. Cimbom’un daha önce anlaştığı Senegalli oyuncuyu satma ümidiyle elinde tutan İngilizler, ülkelerinde transfer döneminin kapanmasıyla birlikte kiralama yöntemine sıcak bakar oldu.

Ndiaye’yi gönderecek olan İngilizler, oyuncuyu oynatmama kararı aldı. Şampiyonlar Ligi avantajıyla 28 yaşındaki orta sahayı kiralamaya en yakın kulüp olan Sarı-Kırmızılılar’ın aradaki ufak pürüzleri gidererek yakın zamanda Ndiaye’yi kadroya katacağı bildirildi.

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Galatasaray Badou N'diaye

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