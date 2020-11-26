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Stoke City, Etebo'yu sildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.11.2020 22:34 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Stoke City'den kiraladığı Etebo, Championship ekibinin gözünden düştü.

Stoke City, Etebo'yu sildi

Sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Nijeryalı oyuncu Etebo'nun İngiltere'deki kariyeri daha uzun süremeyecek gibi görünüyor.

25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'la bu sezon 9 maça çıkarken bunların 4'ünde ilk 11'de yer aldı.

Nijeryalı orta saha sakatlıkları nedeniyle kendisini İngiltere'de gösteremedi.

İngiliz ekibiyle 3 yıl daha kontratı bulunan oyuncu için, geri dönüş kapıları tamamen kapalı olmasa da uygun teklifler karşılığında elden çıkarılması planlanıyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hali sahada bile oynayamaz
Kalas.
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