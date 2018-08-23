G.Saray'a Ndiaye şoku!

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katması beklenen Badou Ndiaye için Fransa'dan önemli bir iddia geldi.
RMC Sport'un haberine göre Stoke City, Senegalli oyuncuyu Fransız devi Marsilya'ya önerdi. Haberde Zambo Anguissa'yı Fulham'a satan ve orta saha arayışında olan Marsilya'nın bu öneriye henüz geri dönüş yapmadığı kaydedilirken, Ndiaye ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de temas halinde olduğu belirtildi.
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