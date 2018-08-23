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G.Saray'a Ndiaye şoku!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.08.2018 20:15 | Son Güncelleme

Fransız medyası, Galatasaray'a transfer olması beklenen Badou Ndiaye'nin kulübü Stoke City tarafından Marsilya'ya önerildiğini duyurdu.

G.Saray'a Ndiaye şoku!

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katması beklenen Badou Ndiaye için Fransa'dan önemli bir iddia geldi.

RMC Sport'un haberine göre Stoke City, Senegalli oyuncuyu Fransız devi Marsilya'ya önerdi. Haberde Zambo Anguissa'yı Fulham'a satan ve orta saha arayışında olan Marsilya'nın bu öneriye henüz geri dönüş yapmadığı kaydedilirken, Ndiaye ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de temas halinde olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Badou N'diaye stoke city marsilya Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Gelir..Gelemez..Sorun çıkar..Önemli olmaz!daha önce de demiştim,transfer döneminin en son gününe dikkat edin diye;)bu arada bizim takımdaki,Pire gibi,Makine gibi hızlı oyuncuları tekrar sayıyorum:Nagatomo,G.Rodriguez,H.Onyekuru ve M.LİNNES;) Allahın izniyle bu sene Beşiktaş,Şenol Hoca'nın;Galatasaray,Fatih hoca'nın önderliğinde Avrupa'da güzel işler yapacak.
Badou Ligue 1 senin için biçilmiş kaftan.
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