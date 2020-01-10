Strahil Popov, Hatayspor'da

Hatayspor İdari Menajeri Murat Bereket, Bulgar oyuncuyla İstanbul’da 2,5 yıllık anlaşma sağladıklarını ve oyuncunun gece saatlerinde Antalya kampına geçeceğini bildirdi.
Bulgaristan Milli Takımı formasını da giyen 29 yaşındaki Popov, Kasımpaşa’da ligin ilk yarısında 14 maça çıkıp 2 asist yaptı.
(İHA)
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