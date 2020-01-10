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  4. Strahil Popov, Hatayspor'da

Strahil Popov, Hatayspor'da

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 10.01.2020 22:15 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, Kasımpaşa’da forma giyen sağ bek Strahil Popov’u renklerine kattı.

Strahil Popov, Hatayspor'da

Hatayspor İdari Menajeri Murat Bereket, Bulgar oyuncuyla İstanbul’da 2,5 yıllık anlaşma sağladıklarını ve oyuncunun gece saatlerinde Antalya kampına geçeceğini bildirdi.

Bulgaristan Milli Takımı formasını da giyen 29 yaşındaki Popov, Kasımpaşa’da ligin ilk yarısında 14 maça çıkıp 2 asist yaptı.

(İHA)

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