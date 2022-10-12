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  4. Stratejik ürün ayçiçeğinde ekim alanlarının artması rekolteye de yansıdı

Stratejik ürün ayçiçeğinde ekim alanlarının artması rekolteye de yansıdı

12.10.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç: -"Ülkemiz genelinde bu yıl ayçiçeği ekim alanlarında yüzde 10'un üzerinde artış oldu"

EDİRNE (AA) - Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, ülke genelinde ayçiçeği ekim alanlarının yüzde 10 artmasına bağlı olarak rekoltenin geçen yıllara kıyasla yüzde 12-15 yükseldiğini söyledi.

Kırbiç, AA muhabirine, ayçiçeği hasadının büyük bölümünün ülke genelinde tamamlandığını ifade etti.

Ayçiçeğinin stratejik bir ürün olduğuna dikkati çeken Kırbiç, "Trakya'da ve ülkemiz genelinde bu yıl ayçiçeği ekim alanlarında yüzde 10'un üzerinde artış oldu. Ayçiçeği üretimini artırmak için yapılan çalışmalar kapsamında zirai teşkilatlar, birlikler, belediyeler ve kurumların destekleriyle ekim alanları arttı. Bu üretime de yansıdı. "diye konuştu.

Kırbiç, tahminlere göre 1 milyon 800 bin ton ile 2 milyon ton civarında ayçiçeği üretimi gerçekleşeceğinin beklendiğini ifade etti.

Anadolu illerinde ilk defa ekim yapılan yerlerde yağışın da iyi olmasıyla tahminlerin üzerinde verimler oluştuğunun altını çizen Kırbiç "Trakya açısından verimler normal seviyedeydi. Yüzde 10 ekim alanı arttıysa verim açısından tonaj olarak baktığımızda yüzde 12-15'e yakın bir artış oluştu." dedi.

- Trakya Birlik 310 bin tonluk alım yaptı

Kırbiç, Trakya Birlik'in 2022 sezonunda 310 bin ton ürün alımı gerçekleştirdiğini söyledi.

Alınan ürünlerin ödemelerinin periyodik olarak yapıldığını dile getiren Kırbiç, "48 kooperatifimiz 108 alım merkezimizde 310 bin ton civarında ürün alımı gerçekleştirdik. Tarlada ürünü kalan ve ikinci ekim ürün yapan ortaklarımızdan birkaç bin tonluk bir alım daha yapacağız. Bu ciddi bir alım miktarı. Geçtiğimiz yıllara göre fiyattaki artıştan dolayı diğer yılların çok üzerinde bir ödeme yaptık. Aldığımız ürünlerin yüzde 65'inin bedelleri ödendi. Periyodik olarak üreticilerimize ödemeler devam ediyoruz." diye konuştu.

Kırbiç, Trakya Birlik'in yağ üretim fabrikalarında kapasite artımına gittiklerini belirtti.

- "Stok sıkıntımız yok"

Kırbiç, yağ üretimi açısından herhangi bir stok sıkıntısı yaşanmadığını dile getirdi.

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasıyla binlerce ton ürünün hem Türkiye'ye hem dünya ülkelerine sevk edildiğini aktaran Kırbiç, şöyle devam etti:

"Türkiye tahıl koridorunun açılmasında başarılı bir operasyona imza attı. 'Tahıl koridoru' deniyor ama bu kapsamda yağ bitkileri de var bunların içerisinde. Yağlık ayçiçekleri de ülkemize ve dünyanın diğer ülkelerine sevk edildi. Türkiye, kendi ihtiyacını karşılayacak miktarda alım gerçekleştirdi. Bu yıl ülkemizde de artış oldu ama bu yeterli değil. Önümüzdeki günler için ülkemiz açısından bir sıkıntı gözükmüyor ama ileri ki tarihler için bir şey söylemek mümkün değil. Dünyada gündem bir bombalamayla bir yerdeki olumsuz durumla hemen etkilenebilmekte.

Bizim kendi kurumumuz açısından bakacak olursak stok sıkıntımız yok. Diğer yıllara göre 40-50 bin ton fazla ürün alımı gerçekleştirdik. Öyle bir sıkıntı görünmüyor."

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Anahtar Kelimeler:
rekolte artış ayçiçeği

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