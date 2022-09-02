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STREAM It Up! projesi ile öğrencilere yapay zeka eğitimi verilecek

02.09.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

STREAM It Up! projesi ile öğrencilere yapay zeka eğitimi verilecek

STEM Eğitimcileri Derneği ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi öncülüğünde hazırlanıp, ABD Büyükelçiliğince hibe verilen STREAM It Up! projesi ile 81 ilde lise öğrencilerine yapay zeka eğitimi verilecek.

Derneği başkanı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Mehmet Nuri Öğüt, AA muhabirine, TEKNOFEST KARADENİZ'de projeyi lise öğrencilerine tanıttıklarını söyledi.

Öğüt, "Proje, lise öğrencilerini çağın bilim dili İngilizce ile bütünleşik bir şekilde geliştirmek ve farklı disiplinleri etkin bir şekilde birleştirip çözüm üretebilmelerini sağlamayı planlamaktadır. STREAM It Up! projesiyle Türkiye'nin 81 ilinden lise öğrencilerine Ekim 2022 - Haziran 2023 tarihlerinde ücretsiz şekilde 9 ay boyunca hibrit bir modelle yani online ve yüz yüze İngilizce, STREAM, yapay zeka ve metaverse çalışmalarının bütünleşik olarak yer alacağı bir eğitim süreci planlanmaktadır." dedi.

Seksen bir ilden seçilen öğrenci grubuna etkin bir eğitim yaklaşımı uygulanacağını vurgulayan Öğüt şunları kaydetti:

"21. yüzyıl becerilerini kazanmalarına yardımcı olmak, öz güvenlerini ve liderlik algılarını geliştirmek hedeflenmektedir. Aynı zamanda tüm süreç boyunca hem bilimsel hem de sosyal alanda İngilizceyi etkili ve yeterli düzeyde kullanmaları ön planda tutulacaktır. Proje sayesinde, seçilen öğrencilerin farklı kültürlerle etkin iletişim kurabilen, liderlik becerileri güçlü, dijital öğrenmeye yatkın, araştıran, eleştiren ve farklı disiplinleri başarıyla birleştiren bireyler olması hedeflenmektedir. STREAM It Up! projesi kapsamında geliştirilmekte olan STEM Eğitimcileri Derneği Mobil Uygulaması aracılığıyla uygulamayı kullananlara yönelik algoritma eğitimleri, İngilizce dil gelişimine katkıda bulunacak oyunlar, yapay zeka, STREAM eğitimleri ve podcastler sunulacaktır."

Öğüt, STREAM It Up! projesi başvurularının 7 Ekime kadar devam ettiğini sözlerine ekledi.

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