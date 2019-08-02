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Stressiz yaşamanın formülü bulundu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.08.2019 10:39 | Son Güncelleme

Alarmla uyanıp zorla yataktan kalkılan sabahlar herkes için zorlayıcı olabiliyor. Güne daha hazır ve stressiz başlamak için bu basit yöntemleri hayatınıza dahil edebilirsiniz.

Çağımızın en büyük rahatsızlıklarından biri olan stress hepimizin hayatını zorlaştırabiliyor. Çoğu zaman gamsız insanlara özenmekle geçen ömrünüzü ufak adımlarla değiştirmeniz mümkün. Bu yöntemleri uygularsanız eğer daha stressiz bir sabaha uyanmak, daha stressiz bir hayat uzak değil.

Stressiz yaşamak mümkün!

1- Geceden hazırlık yapmak

1- Geceden hazırlık yapmak
The Guardian’a açıklama yapan “The Food Medic” kitabının yazarı Dr. Hazel Wallace, yatmadan önce kıyafet seçiminden kahvaltılığınıza kadar sonraki gün için yapabileceğiniz tüm hazırlıkları yapmanızı öneriyor. Düzen Uzmanı Vicky Silverthorn da önemli eşyaları kapı önüne koymanızı ve kapıya hatırlatıcı notlar yapıştırmanızı söylüyor. Hava durumunu kontrol etmek gibi ufak hareketlerle güne daha hazır başlayabilirsiniz.

2- ‘Ertele’ tuşuna basmayın!

2- ‘Ertele’ tuşuna basmayın!
Nöroloji uzmanları uyku kalitesini bozduğu için kesinlikle ertele tuşuna basmamanızı söylüyor. Her ertele tuşuna bastığınızda kortizol seviyenizde artış oluyor. Alarmınızı gerçekten kalkmanız gereken saate kurun ve gerekirse saatinizi/telefonunuzu odanın öbür ucuna koyun ve susturmak için ayağa kalkarak kendinizi uyandırın.

3- Düzen

3- Düzen
Eve her girdiğinizde anahtar gibi mühim eşyalarınızı bir arada ve aynı yere koyma alışkanlığı edinin.

4- Kahvaltınızı önceden hazırlayın

4- Kahvaltınızı önceden hazırlayın
Sabahları kahvaltı etmeye vaktiniz yoksa önceki geceden meyve/yoğurt/yulaf gibi kahvaltılıklar hazırlayıp buzdolabında tutabilirsiniz. Uzmanlar karışık ve çeşitli kahvaltıların yoğun tempolu hayat düzeninde sürdürülebilir olmadığı için tercih edilmemesi gerektiğini söylüyor.

5- Kendinize birkaç dakika ayırın

5- Kendinize birkaç dakika ayırın
“Çoğumuzun yaptığı hata sabahları ilk iş telefonlarımızı elimize almak” diyen uzmanlar uyandığımızda hiçbir teknolojik cihaza bakmadan önce kendimize biraz vakit ayırmamız gerektiğini söylüyor. Kendinize gelmek için ayırdığınız bu süreyi çay ya da kahve yaparak geçirebilirsiniz. Uzmanlar “Her sabah bunu yapmak zor gelebilir ama 5 dakika bile yeterli olacaktır” diyor.
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