Tarihi yayında Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a ilk salvo! 'Tanımadığım numarayı açmam'

Fenerbahçe'deki seçim öncesinde Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında kozlarını paylaşıyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın çıktığı canlı yayında Türkiye gündem oldu.

İkili canlı yayına tokalaşarak başladı. Daha sonra Ali Koç'un yaptığı bir açıklama dikkat çekti. Koç, "Başkan beni aradı. Tanımadığım numarayı açmam. Eve geldim, telefonu açtım, 8 gibiydi, siz çıktınız." dedi

İşte Ali Koç'un o sözleri:

"Öncelikle teşekkür ederiz. Başkan beni aradı. Tanımadığım numarayı açmam. Eve geldim, telefonu açtım, 8 gibiydi, siz çıktınız. Sayın Başkan 'kabul edelim, ulusal kanala çıkalım' dedi. Ben FBTV'yi istemiştim. Birkaç kişiyi aradık, moderatörsüz olmaz dediler. Burada karar kılındı. Geç çıkmamızın sebebi benden kaynaklı. Nikah şahitliğimiz vardı. Yurt dışından Fenerbahçelilerin gezintisi vardı. O yüzden geç kaldık."





