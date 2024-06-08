SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Tarihi yayında Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a ilk salvo! 'Tanımadığım numarayı açmam'

Tarihi yayında Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a ilk salvo! 'Tanımadığım numarayı açmam'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
08.06.2024 23:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de başkanlık yarışında olan iki aday, canlı yayında kozlarını paylaşıyor. Habertürk ekranlarındaki programı yüzbinlerce kişi takip ediyor. Sosyal medyada da gündemin bir numaralı maddesi bu yayın! Programda ilk salvo Ali Koç'tan geldi. Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın numarasının kendisinde kayıtlı olmadığını aktardı.

Tarihi yayında Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a ilk salvo! 'Tanımadığım numarayı açmam'

Fenerbahçe'deki seçim öncesinde Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında kozlarını paylaşıyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın çıktığı canlı yayında Türkiye gündem oldu.

İkili canlı yayına tokalaşarak başladı. Daha sonra Ali Koç'un yaptığı bir açıklama dikkat çekti. Koç, "Başkan beni aradı. Tanımadığım numarayı açmam. Eve geldim, telefonu açtım, 8 gibiydi, siz çıktınız." dedi

İşte Ali Koç'un o sözleri:

"Öncelikle teşekkür ederiz. Başkan beni aradı. Tanımadığım numarayı açmam. Eve geldim, telefonu açtım, 8 gibiydi, siz çıktınız. Sayın Başkan 'kabul edelim, ulusal kanala çıkalım' dedi. Ben FBTV'yi istemiştim. Birkaç kişiyi aradık, moderatörsüz olmaz dediler. Burada karar kılındı. Geç çıkmamızın sebebi benden kaynaklı. Nikah şahitliğimiz vardı. Yurt dışından Fenerbahçelilerin gezintisi vardı. O yüzden geç kaldık."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aziz Yıldırım - Ali Koç yayını öncesi kanallar kıyasıya yarıştı, sosyal medya sallandı! Aziz Yıldırım - Ali Koç yayını öncesi kanallar kıyasıya yarıştı, sosyal medya sallandı!
Aziz Yıldırım-Ali Koç buluşmasında Acun Ilıcalı'nın o sözleri sosyal medyada TT oldu! 'Canlı yayına çıkarsa hiçbir şey bilmiyorum'Aziz Yıldırım-Ali Koç buluşmasında Acun Ilıcalı'nın o sözleri sosyal medyada TT oldu! 'Canlı yayına çıkarsa hiçbir şey bilmiyorum'
Aziz Yıldırım ile Ali Koç kozlarını paylaşıyor! 23.00'te başladı: Tüm Türkiye bu canlı yayına odaklandıAziz Yıldırım ile Ali Koç kozlarını paylaşıyor! 23.00'te başladı: Tüm Türkiye bu canlı yayına odaklandı
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Ali Koç fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho'dan sürpriz transfer açıklaması! 'Galatasaray'a yakın'

Jose Mourinho'dan sürpriz transfer açıklaması! 'Galatasaray'a yakın'

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a cevap! Canlı yayın teklifini kabul etti: Saat belli oldu

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a cevap! Canlı yayın teklifini kabul etti: Saat belli oldu

100 milyon lira! Tedavüle çıkarıldı

100 milyon lira! Tedavüle çıkarıldı

''Siz parada anlaşın, ben ikna ederim''

''Siz parada anlaşın, ben ikna ederim''

Galatasaray'ın attığı gol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi!

Galatasaray'ın attığı gol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.