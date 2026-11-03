Sturm Graz - NK CM Celje Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Sturm Graz Perşembe 23:00 NK CM Celje

Sturm Graz ile NK CM Celje, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Merkur-Arena sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz ile NK CM Celje önemli bir mücadeleye çıkıyor. İki takım da galibiyet hedefliyor.

Takımların güncel form bilgileri Sturm Graz tüm kulvarlar Wolfsberger AC 1-1 Sturm Graz Avusturya Bundesliga Ligi B

Austria Lustenau 3-2 Sturm Graz Avusturya Kupası M

Sturm Graz 2-2 Ried Avusturya Bundesliga Ligi B

Sturm Graz 1-0 Marsilya UEFA Avrupa Ligi G

Sturm Graz 6-1 Grazer AK Avusturya Bundesliga Ligi G NK CM Celje tüm kulvarlar NK CM Celje 4-0 Nafta Slovenya 1. Ligi G

Olimpija Ljubljana 1-1 NK CM Celje Slovenya 1. Ligi B

Korotan Prevalje 0-2 NK CM Celje Slovenya Kupası G

NK CM Celje 2-2 Red Bull Salzburg UEFA Avrupa Ligi B

Maribor 0-0 NK CM Celje Slovenya 1. Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Sturm Graz, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 11 gol atıp 7 gol yedi ve son Avrupa Ligi maçında Marsilya'yı mağlup etti.

Eksik Oyuncular Sturm Graz ✓ Bilinen eksik yok NK CM Celje 1 eksik Jost Pisek

NK CM Celje kadrosunda Jost Pisek (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.