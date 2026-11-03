Sturm Graz - NK CM Celje Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Sturm Graz ile NK CM Celje, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Merkur-Arena sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz ile NK CM Celje önemli bir mücadeleye çıkıyor. İki takım da galibiyet hedefliyor.
Sturm Graz, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 11 gol atıp 7 gol yedi ve son Avrupa Ligi maçında Marsilya'yı mağlup etti.
NK CM Celje kadrosunda Jost Pisek (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.
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