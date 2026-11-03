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Sturm Graz - NK CM Celje Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Sturm Graz, NK CM Celje ile karşı karşıya geliyor. Her iki takım da önemli bir mücadeleye çıkacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Sturm Graz - NK CM Celje Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Avrupa Ligi
Sturm Graz
Perşembe 23:00
05.11.2026
NK CM Celje
Stadyum: Merkur-Arena Yayın: tabii Spor

Sturm Graz ile NK CM Celje, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Merkur-Arena sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz ile NK CM Celje önemli bir mücadeleye çıkıyor. İki takım da galibiyet hedefliyor.

Takımların güncel form bilgileri
Sturm Graz

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Wolfsberger AC 1-1 Sturm Graz Avusturya Bundesliga Ligi B
  • 29.10.2026 Austria Lustenau 3-2 Sturm Graz Avusturya Kupası M
  • 25.10.2026 Sturm Graz 2-2 Ried Avusturya Bundesliga Ligi B
  • 22.10.2026 Sturm Graz 1-0 Marsilya UEFA Avrupa Ligi G
  • 18.10.2026 Sturm Graz 6-1 Grazer AK Avusturya Bundesliga Ligi G
NK CM Celje

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 NK CM Celje 4-0 Nafta Slovenya 1. Ligi G
  • 28.10.2026 Olimpija Ljubljana 1-1 NK CM Celje Slovenya 1. Ligi B
  • 25.10.2026 Korotan Prevalje 0-2 NK CM Celje Slovenya Kupası G
  • 22.10.2026 NK CM Celje 2-2 Red Bull Salzburg UEFA Avrupa Ligi B
  • 18.10.2026 Maribor 0-0 NK CM Celje Slovenya 1. Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Sturm Graz, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 11 gol atıp 7 gol yedi ve son Avrupa Ligi maçında Marsilya'yı mağlup etti.

Eksik Oyuncular

Sturm Graz

Bilinen eksik yok

NK CM Celje

1 eksik
Jost Pisek Sakat Çapraz Bağlarından Sakat

NK CM Celje kadrosunda Jost Pisek (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Sturm Graz - NK CM Celje maçı ne zaman?

5 Kasım 2026

Sturm Graz - NK CM Celje maçı saat kaçta?

23:00

Sturm Graz - NK CM Celje maçı hangi kanalda?

tabii Spor

Sturm Graz - NK CM Celje maçında hangi oyuncular eksik?

Jost Pisek

Sturm Graz ve NK CM Celje'nin ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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