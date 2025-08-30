Stuttgart'tan Newcastle United'a haber bile vermeden transfer oldu! Hem de rekor kırarak 90 milyon Euro'ya...

Almanya Bundesliga'da VfB Stuttgart forması giyen Nick Woltemade, sürpriz bir şekilde Newcastle United'a transfer oldu. Transferin bedeli 90 milyon Euro olarak açıklandı. Bu transfer, Alman futbolunda son yıllarda görülen en yüksek bedelli transferlerden biri olarak kayıtlara geçti.

TRANSFERDEN HABERİ BİLE YOKMUŞ

Transferin en dikkat çekici yanı ise, VfB Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeneß'in transferden haberi olmaması oldu. Hoeneß, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Woltemade'nin ayrılığının kendisi için büyük bir kayıp olduğunu belirtirken, transferin gerçekleşme şekline tepki gösterdi. Hoeneß, "Woltemade'nin kalacağını varsayıyorduk. Bu bizim için büyük bir kayıp" ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN YATIRIMCILARI YÖNETİYOR

Newcastle United, Suudi Arabistanlı yatırımcıların kulübü satın almasından sonra transfer piyasasında adından sıkça söz ettiriyor. Alexander Isak'ı Liverpool'a satma ihtimali bulunan Newcastle, Woltemade transferiyle hücum hattını güçlendirdi. Transferin Stuttgart cephesinde ise, büyük bir gelir elde edildi. VfB Stuttgart, Woltemade'nin satışından elde ettiği gelirle transfer bütçesini önemli ölçüde artırdı. Kulübün, bu parayı yeni oyuncular transfer etmek için kullanması bekleniyor.