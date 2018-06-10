Stuttgart'tan Tolgay Arslan'a 7 milyon Euro

Kara Kartal’ın başarılı ön liberosu Tolgay Arslan, transfer döneminde ön plana çıkan isimler arasında yer almaya devam ediyor.
Siyah beyazlı ekipte geçen sezon 43 karşılaşmada görev yapan 27 yaşındaki futbolcuya, Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart’ın ilgisi sürüyor. Geçen sezondan beri Tolgay için girişimlerde bulunan ancak 5 milyon Euro’dan yükseğe çıkmaması sebebiyle istediğini alamayan Almanya ekibi, yine devreye girdi. Stuttgart’ın son olarak Kara Kartal’ın kapısını menaJerler aracılığıyla çaldığı ve 7 milyon Euro önerdiği öğrenildi.
Küçülmeye gidiliyor
Beşiktaş’la olan sözleşmesini yıllığı 2 milyon Euro’dan 4 sezonluğuna uzatan Tolgay Arslan, ilk etapta Siyah- Beyazlılar’la yola devam etmeyi planlıyor. Ancak kulübün mali olarak küçülmeye gitmesi sebebiyle Başkan Fikret Orman’ın, teklifin beklenen seviyede olması halinde Tolgay’ın gidişine olumlu bakabileceği konuşuluyor.
(FANATİK)
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