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Stuttgart'tan Tolgay Arslan'a 7 milyon Euro

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.06.2018 13:58 | Son Güncelleme

Almanya ekibi, Kartal’ın yıldızı için gözünü kararttı. Son olarak 5 milyon Euro’luk (26 milyon TL) teklifi geri çevrilen Bundesliga temsilcisi, önerisini 7 milyon Euro’ya (37 milyon TL) yükseltti.

Stuttgart'tan Tolgay Arslan'a 7 milyon Euro

Kara Kartal’ın başarılı ön liberosu Tolgay Arslan, transfer döneminde ön plana çıkan isimler arasında yer almaya devam ediyor.

Siyah beyazlı ekipte geçen sezon 43 karşılaşmada görev yapan 27 yaşındaki futbolcuya, Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart’ın ilgisi sürüyor. Geçen sezondan beri Tolgay için girişimlerde bulunan ancak 5 milyon Euro’dan yükseğe çıkmaması sebebiyle istediğini alamayan Almanya ekibi, yine devreye girdi. Stuttgart’ın son olarak Kara Kartal’ın kapısını menaJerler aracılığıyla çaldığı ve 7 milyon Euro önerdiği öğrenildi.

Küçülmeye gidiliyor

Beşiktaş’la olan sözleşmesini yıllığı 2 milyon Euro’dan 4 sezonluğuna uzatan Tolgay Arslan, ilk etapta Siyah- Beyazlılar’la yola devam etmeyi planlıyor. Ancak kulübün mali olarak küçülmeye gitmesi sebebiyle Başkan Fikret Orman’ın, teklifin beklenen seviyede olması halinde Tolgay’ın gidişine olumlu bakabileceği konuşuluyor.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş tolgay arslan stuttgart Bundesliga

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