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Su altı ragbisinde 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası İzmir'de başladı

22.04.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su altı ragbisinde 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası İzmir'de başladı

İZMİR (AA) - Su altı ragbisinde İzmir'de düzenlenen 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarıyla başladı.

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Havuz İzmir'de düzenlenen organizasyonda erkeklerde 8, kadınlarda 5 takım yer alıyor.

Daha önce organizasyonda yer alacağı açıklanan 1 kadın ekibi turnuvadan çekildi.

İlk gün 10 müsabakanın oynanacağı şampiyona yarın tamamlanacak.

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