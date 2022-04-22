Su altı ragbisinde 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası İzmir'de başladı

İZMİR (AA) - Su altı ragbisinde İzmir'de düzenlenen 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarıyla başladı.

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Havuz İzmir'de düzenlenen organizasyonda erkeklerde 8, kadınlarda 5 takım yer alıyor.

Daha önce organizasyonda yer alacağı açıklanan 1 kadın ekibi turnuvadan çekildi.

İlk gün 10 müsabakanın oynanacağı şampiyona yarın tamamlanacak.



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