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Şu anki nasıl yazılır, şu anki yazımı nasıl olmalıdır? Şu anki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

03.05.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dil bilgisi içerik başlıkları arasında yer alan birleşik kelimeler konusu, pek çok kişinin kafa karışıklığına sebep olan konulardan biridir. Dilimizde bulunan bazı sözcükler ayrı yazılırken bazıları ise bitişik yazılmalıdır. Hal böyle olunca hangi sözcüğün birleşik, hangi sözcüğün ayrı yazıldığı karıştırılabilir. Şu anki sözcüğü de yazımında çok sık yanlışlık yapılan kelimelerden biridir. Peki, şu anki yazımı nasıl olmalıdır?

Şu anki nasıl yazılır, şu anki yazımı nasıl olmalıdır? Şu anki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde yaygın olarak kullanılan kelimelerden biri şu anki sözcüğüdür. Bu sözcük gibi iki ayrı kelimeden meydana gelen sözcüklerin yazımıyla ilgili kişilerde birtakım tereddütler oluşabilir. Türkçemizde bulunan ve ayrı yazılması gereken bazı kelimeler, birleşik yazıldığında ortaya yazım hataları çıkar. Yazım hatalarının oluşmaması için sözcüklerin doğru yazılışlarını çok iyi öğrenmek ve bilmek gerekir.

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Şu anki nasıl yazılır?

Şu anki sözcüğü günlük konuşmalarda ve yazılı iletişimlerde çok sık kullanılan kelimelerden biridir. Mana bakımından anlık içinde bulunulan zamanı işaret etmektedir. Şu anki yazımı ile ilgili en sık yapılan hata bu sözcüğün birleşik bir şekilde kullanılmasıdır. İmla kurallarına göre iki sözcükten oluşan kelimelerin kimisi birleşik yazılırken kimisi ise ayrı yazılmaktadır. Bu durum sözcüklerde meydana gelen ses düşmesi ya da ses türemesiyle alakalıdır.

Birleşik ve ayrı yazılan sözcüklerin yazımında çok sık kafa karışıklığı yaşanmaktadır. Şu anki kelimesi de yazım hatası yapılan sözcükler arasındadır. Şu anki bitişik mi yazılır konusu bu bağlamda önemli bir konudur. Şu anki TDK kurallarına göre ayrı yazılması gereken kelimelerden biridir. Yani bu sözcüğün “şuanki” tarzındaki yazılışı imla hatası olarak görülmektedir. Kelimelerin doğru yazımıyla ilgili bilgilere ulaşmanın en kolay yolu Türk Dil Kurumu sözlüğünden faydalanmaktır.

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Şu anki ayrı mı yazılır?

Şu anki kelimesi hem yazışma dilinde hem de konuşma dilinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sözcüğün ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı önemli bir konudur. Bu sözcüğün doğru yazımı için Türk Dil Kurumunun online yazım kılavuzundan yararlanılır. Yazımı karıştırılan sözcükler için yazım kılavuzu kullanmak önemlidir. Bu bağlamda şu anki doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Şu anki (doğru kullanım)
  • Şuanki (yanlış kullanım)
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