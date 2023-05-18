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Gözün aydın nasıl yazılır, gözün aydın yazımı nasıl olmalıdır? Gözün aydın ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

03.05.2023 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemizde bulunan bazı sözcüklerin ayrı, bazılarının ise bitişik yazılması gerekir. Ayrı yazılması gereken bir sözcük bitişik yazıldığında ya da bitişik yazılması gereken bir sözcük ayrı yazıldığında hem anlam bozukluğu hem de imla hatası ortaya çıkabilir. Bu yüzden sözcüklerin doğru yazılışlarının öğrenilmesi büyük önem taşır. Dilimizde yazım hatası çok sık yapılan kelimelerden biri gözün aydın kelimesidir. Peki, gözün aydın yazımı nasıl olmalıdır?

Gözün aydın nasıl yazılır, gözün aydın yazımı nasıl olmalıdır? Gözün aydın ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Gözün aydın ifadesi, dilimizde çok sık kullanılan ifadelerden biridir. Deyim olarak da tanımlanan gözün aydın ifadesi, toplam iki sözcükten meydana gelmektedir. Herhangi güzel bir olay karşısında bu deyim çok sık kullanılmaktadır. Gözün aydın gibi ayrı yazılan birleşik kelimeler yazımı konusunda en sık hata yapılan kelimeler arasındadır. Bu tarz sözcüklerin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı çoğu kişide kafa karışıklığına neden olmaktadır.

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Gözün aydın nasıl yazılır?

Gözün aydın ifadesi gerek günlük konuşmalarda gerekse yazışmalarda sıklıkla kullanılan ifadelerden biridir. Bu sözcüğün yazımında çok fazla yanlış yapılmaktadır. Bu ifade “gözün” ve “aydın” olmak üzere iki farklı kelimeden oluşmaktadır. Bu kelime karşımıza sıklıkla birleşik yazılmış haliyle çıkmaktadır. Kelimelerin doğru yazımıyla ilgili en güvenilir kaynakların başında TDK gelmektedir. Türk Dil Kurumunun çevrimiçi sitesini ziyaret ederek bu sözcüğün hem doğru yazımını hem de manasını görebilmeniz mümkündür. Buna göre gözün aydın TDK sözlüğünde şu anlama karşılık gelir:

  • Mutluluk verici bir durum karşısında kullanılan bir kutlama sözü

Kelimelerin yazımında hataya düşmemek için yazım kılavuzlarından faydalanmamız büyük önem taşımaktadır. Gözün aydın yazımı ile ilgili bilgi almak için Türk Dil Kurumunun online sitesi ziyaret edilebilir. Dil bilgisi kurallarına göre iki sözcükten meydana gelen kelimelerde kullanılan sözcükler, tek başına bir mana taşıyorsa ayrı yazılması gerekmektedir. Buna göre gözün aydın ifadesinde yer alan kelimeler, tek başına kullanıldığında da anlamlı olduğu için bu ifadenin de ayrı yazılması gerekir. Yani gözün aydın bitişik mi yazılır sorusunun yanıtı "hayır" şeklindedir.

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Gözün aydın ayrı mı yazılır?

Gözün aydın ifadesi, sevinçli bir durumu kutlamak için kullanılan ifadelerden biridir. Bu ifade sonunda çoğunlukla ünlem işaretiyle birlikte kullanılır. Gözün aydın TDK’ye göre ayrı yazılması gereken sözcükler arasında yer alır. Bu sözcüğün gözünaydın şeklindeki yazımı, ciddi bir imla hatası olarak kabul edilir. Bu bağlamda gözün aydın doğru yazılışı şöyledir:

  • Gözün aydın (doğru kullanım)
  • Gözünaydın (yanlış kullanım)
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