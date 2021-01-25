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Su baskınlarının önlenmesi için MASKİ’den önemli açıklama

25.01.2021 11:34 | Son Güncelleme:
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Su baskınlarının önlenmesi için MASKİ’den önemli açıklama

MASKİ Genel Müdürlüğü, kış aylarındaki yağışlarda bodrum ve zemin katlarda meydana gelen su baskınlarının önlenmesine yönelik açıklama yaptı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, kış aylarındaki yağışlarda bodrum ve zemin katlarda meydana gelen su baskınlarının önlenmesine yönelik açıklama yaptı. Özel mülkiyet sınırları içerisinde yer alan kanalizasyon bağlantılarının sorumluluğunun hane sahiplerine ait olduğu vurgulanarak özellikle bodrum katlarını su basmaması için çekvalf ve pompa sistemi kurulmasına yönelik tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizildi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapılarda sorumluluk alanına ilişkin açıklama yaptı. Özel mülkiyet sınırları içerisinde kalan parsel bağlantıları ve buna bağlı olarak bodrum ve zemin katlarda alınması gereken zorunlu önlemlerin hane sahiplerinin sorumluluğunda olduğu belirtildi. Bugüne kadar yapılan kontrollerde apartman mülkiyetinde kalan birçok atıksu tesisatı ve altyapı bağlantılarında mevzuat kapsamında zorunlu olan önlemlerin alınmamış olduğunun görüldüğü vurgulandı. Önlem alınmayan noktalarda da yağışlı günlerde kanal taşma sorunu yaşandığı ifade edildi. Bodrum katı olan binalar için sıhhi tesisatlarında ve kanalizasyon bağlantılarında çek-valf, pompa ve benzeri gibi önlemlerin alınması gerektiği belirtildi. Ayrıca yetkililer, çatı ve balkondan gelen yağmur sularının atıksu parsel bacasına bağlanmasının yoğun yağışlarda hattın taşıma kapasitesinin aşılmasına ve bodrum kat gibi düşük zeminlerde su taşkınları yaşanmasına neden olduğunun altını çizdi. Bu doğrultuda önlem amacıyla çatı ve balkonlardan gelen yağmur sularının atıksu parsel hattından ayrılması, olası su taşkınlarının önüne geçeceği ifade edildi. MASKİ yetkilileri, içinde bulunulan kış mevsiminde benzer problemlerin yaşanmaması için vatandaşların mülkiyet sınırları içerisinde yer alan bağlantılar için gerekli önlemleri almasını istedi.
MASKİ yetkilileri, kendi sorumluluk sahalarında olan ana kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını çalışır durumda tutmak için mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerinin başında olduklarının altını çizdi.

Su baskınlarının önlenmesi için MASKİ’den önemli açıklama

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