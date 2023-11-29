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Su debisi yükselen çayda bulunan tekneler akıntı ile açık denize sürüklendi

29.11.2023 08:22 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde su debisi yükselen çayda bulunan bazı tekneler akıntının etkisiyle açık denize sürüklendi.

Su debisi yükselen çayda bulunan tekneler akıntı ile açık denize sürüklendi

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Edremit ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodos fırtınası ve yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede bulunan Zeytinli Çayı, Akçay ve Mıhlı Çaylarında su debisi dere yataklarını zorlamaya başladı. Zeytinli çayında lodos fırtınasının etkilerinden kurtulmak için bağlanan bazı tekneler yüksek su debisine dayanamayarak bağlandıkları yerden kurtularak açık denize sürüklendi. Balıkesir Çanakkale il sınırını oluşturan Mıhlı Çayı’nda ise se debisi normalin üzerine çıkarak bölgeyi tehdit etmeye başladı.

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