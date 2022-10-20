YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Su faturası anlaşmazlığında kiracısını öldüren ev sahibinin müebbet hapsi istendi

Su faturası anlaşmazlığında kiracısını öldüren ev sahibinin müebbet hapsi istendi

20.10.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su faturası anlaşmazlığında kiracısını öldüren ev sahibinin müebbet hapsi istendi

Konya'da su faturası nedeniyle tartıştığı kiracısını silahla öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mevlüt Kapan'ı öldürdüğü, Mehmet Ali G'yi yaraladığı suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Hüseyin M. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Hüseyin M, "Medyada hakkımda haberler çıktı ama ben 13 lira için adam öldürmedim. Daha önceki günlerde de maktul, aramızdaki tartışma nedeniyle bana küfürler etmişti. Olay günü öldürme amacıyla hareket etmedim. Öldürme niyetim yoktu." ifadesini kullandı.

Maktulün eşi Havva Nur Kapan ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Oturdukları eve bir yıl önce taşındıklarını anlatan Kapan, "Sanığın annesi ev sahibimizdi ve bize eziyet ediyordu. Bu konuda sanıkla konuştuğumuzda bizi haklı bulmuştu ve 'Bir sorun olursa bana söyleyin' demişti. Bu olaylar kış boyunca devam etti. En son da su faturası konusunda aramızda anlaşmazlık çıktı." diye konuştu.

Olayda yaralanan Mehmet Ali G, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Olaya tanık oldum. Sanık, maktul Mevlüt'ü vurduktan sonra etrafına gelenleri yaklaştırmadı ve 'Ölsün burada' dedi. Ardından bana da ateş etti." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen, maktul ve sanığın komşuları E.A. da sanığın maktule ateş ettikten sonra, yardım için gitmeye çalışanları 'Bırakın ölsün' diyerek evin bahçesine sokmadığını öne sürdü.

Sanık, söz verilmeden "Yalan söylüyor" deyince Mahkeme Başkanı "Takım elbise giyip gelmişsin ama saygısızlık yapıyorsun. Saygılı olacaksın ve konuşurken izin isteyeceksin." diyerek tepki gösterdi. Hüseyin M, bunun üzerine özür diledi.

İddia makamı, mütalaasında sanık Hüseyin M'nin maktul Mevlüt Kapan'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet, Mehmet Ali G'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Konya'nın Meram ilçesi Büyük Kovanağzı Mahallesi Yaka Sokak'taki 2 katlı evin bahçesinde 10 Mayıs'ta Hüseyin M. ile kiracısı Mevlüt Kapan arasında faturaların ödenmemesi ve gürültü nedeniyle tartışma çıkmış, Hüseyin M, Kapan ve Kapan'ın arkadaşı Mehmet Ali G'yi tüfekle yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Kapan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan Hüseyin M. tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da otomobilin çarptığı kadın hastanede öldüKonya'da otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü
Denizli'de şüpheli ölümle ilgili 2 kişi gözaltına alındıDenizli'de şüpheli ölümle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
1 Milyon Yazılımcı İstihdam Projesi'nde 270 bin kişi işe başladı1 Milyon Yazılımcı İstihdam Projesi'nde 270 bin kişi işe başladı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya su faturası

Konya Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:35
Sabah
06:56
Öğle
12:40
İkindi
15:44
Akşam
18:14
Yatsı
19:29
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.