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Su, gazete ve tüp dağıtım şirketleri istisna kapsamına alındı

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.04.2020 00:00 | Son Güncelleme

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, su üretim şirketleri ile su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri istisna kapsamına alındığı bildirildi.Valilikçe yapılan yazılı açıklamada; "Korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, sayın cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; İçişleri Bakanlığının 21.04.2020 tarih ve E.7058 sayılı genelgesi doğrultusunda 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince düzenlenen ilgi genel emirde yer alan; İlimiz genelinde alınan tedbirlerden ’istisnalar’ kapsamında bulunan ’Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar’ başlıklı 2.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, su üretim şirketleri ile su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri istisna kapsamına alındığı bildirildi.
Valilikçe yapılan yazılı açıklamada; "Korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, sayın cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; İçişleri Bakanlığının 21.04.2020 tarih ve E.7058 sayılı genelgesi doğrultusunda 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince düzenlenen ilgi genel emirde yer alan; İlimiz genelinde alınan tedbirlerden ’istisnalar’ kapsamında bulunan ’Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar’ başlıklı 2. Maddenin (ğ) fıkrasının aşağıda yer alan şekilde revize edilmesi uygun görülmüştür. Su üretim şirketleri ile su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri" ifadelerine yer verildi.

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Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyüktaşkın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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