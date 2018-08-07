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Su Kutlu: 'Hayatımda ilk defa kalbim atıyor'

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.08.2018 21:20 | Son Güncelleme

'Aile Arasında' filmiyle dikkatleri üzerine çeken Su Kutlu, oyuncu olmayı hayal etmediğini, ancak önüne çıkan fırsatı da kaçırmadığını anlattı. 'Birlikte Öleceğiz' filminde rol almasıyla ilgili "Hayatımda ilk defa kalbim atıyor" dedi.

Su Kutlu: 'Hayatımda ilk defa kalbim atıyor'

MAG’a konuşan Su Kutlu, oyuncu olmayı hayal etmediğini söyledi. Kendisini yansıtan ve kendisine yakın bir rolde hiç oynamadığını anlatan Kutlu, dikkatleri üzerine çektiği 'Aile Arasında' filmiyle ilgili, “İlk defa tamamıyla oyunculardan oluşan bir cast ile çalıştım, bu büyük şans benim için. Gülse Hanım’ın bütün kitaplarını okuduğum ve yazılarını da takip ettiğim için onu ayrı seviyorum zaten, onun yazdığını ve benimle tanışmak istediğini duyunca çok sevindim. İş de çok keyifli oldu, Türk sinema tarihinin en çok izlenen 7'inci filmi olduk. Daha ne olsun! Gerçekten şanslıyım” ifadelerini kullandı.

sukutlu

"BU YILIN EN GÜZEL HEDİYESİ"
Son olarak ‘Birlikte Öleceğiz’ filminde başrolde yer alan genç ve güzel oyuncu , “Hayatımda ilk defa kalbim atıyor. En başta çok değerli yönetmenlerle çalışıyorum; Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu. Bu kadar zeki ve donanımlı, aynı zamanda da bu kadar centilmen hocalarının olması bir oyuncu için herhalde en büyük şans. Adana’da çekimler sırasında geldi bu iş bana. Bu sefer çok farklı bir şey geldi diye 32 diş sırıtarak girdim çekime. Karakterimin her bir duygusu, her bir cümlesi üzerine yönetmenlerimle her daim konuşuyoruz. 2 Ocak olarak kesinleşti, bu işte oynayacak olmak bu yılın bana en güzel hediyesi oldu” dedi.

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