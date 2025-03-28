Ev hapsi alan Merve Taşkın'dan dikkat çeken paylaşım!

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası gözaltına alınan fenomen Merve Taşkın'a ev hapsi verilmişti. Ev hapsi kısa süre fenomen isim daha sonra yurt dışı yasağı konularak serbest kaldı.

Taşkın hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakkında 'Müstehcenlik' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Merve Taşkın'a ev hapsi olduğu süreçte arkadaşları ziyaret geliyordu. O süreçte fenomen isim zaman zaman arkadaşlarıyla birlikte paylaşımlar da yapıyordu. Bir arkadaşının saçına fön çektiği anları da paylaşan Taşkın günler sonra o arkadaşının ifadeye çağrıldığını açıkladı.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Merve Taşkın paylaşımında "Bu videodaki arkadaşımdan bu videodan dolayı müstehcenlik suçunu yaymaya aracılık etmekten ifadeye çağrılmış. Telefonu da istenmiş vermemiş" dedi.



Merve Taşkın daha sonraki paylaşımında ise "Bu videonun neresi müstehcen?" diyerek isyan etti.