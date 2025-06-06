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Su nasıl bir isim? Su özel isim mi?

Hem asıl anlamı hem de çeşitli mecazi anlamları ile kullanılan su kelimesi, birçok atasözünün ve deyimin içinde de yer alan, yaşamla bir tutulan ve yaşam için son derece önemli kabul edilen bir maddedir.

Su nasıl bir isim? Su özel isim mi?
Ferhan Petek

Dünya üzerinde tüm canlıların yaşamlarını sürdürmesi için vazgeçilmez olan su, kokusu tadı olmayan kimyasal bir bileşik olarak tanımlanmaktadır. Kelime olarak Türk Dil Kurumu yayını olan sözlüklerde de birden fazla anlama gelen su kelimesi insan ismi olarak da kullanılmaktadır.

Su nasıl bir isim?

TDK (Türk Dil Kurumu) su kelimesi için isim türünde yedi farklı tanıma yer vermiştir. Türk Dil Kurumu’na ait resmi internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasındaki bu tanımlara göre su isim türünde bir kelimedir ve bir canlıya bu isim koyulmadığı sürece özel değil cins isim türünde değerlendirilmektedir.
Türk Dil Kurumu’na ait Türkçe Sözlük’te su kelimesine ait tanımlar şunlardır:

  • Oksijen ve hidrojenden ibaret olan, sıvı durumdaki, rengi, kokusu, tadı olmayan madde.
  • Su sıvısından oluşan deniz, akarsu gibi oluşumlar.
  • Sebzelerin ya da meyvelerin sıkılması sonucunda elde edilen sıvı.
  • Bazı kokulu çiçeklerin ve yaprakların imbikleme yöntemi ile çekilmesi sonucunda oluşan kokusu olan sıvı.
  • Demirden üretilmiş olan aletleri ateşte kızdırma işlemine soktuktan sonra elde edilen sertlik.

Su özel isim mi?

Birçok deyimde ve atasözünde de yer alan su kelimesi farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen ve birleşik türde kelimeleri de üretebilirler.

Özel isimler ya da özel adlar, özel ve tek olan varlıklara ya da kavramlara verilen isimlerdir. Bazı önemli kabul edilen soyut kavramları ifade etmek ve belirtmek için de kullanılabilmektedirler.

Ancak su kelimesi herhangi bir özel durum için kullanılmaz ve özel bir isim değildir. Bu yüzden su kelimesi isim türünde olduğu gibi bir cins isimdir. Sadece bir canlıya, bir insana ya da bir hayvana verilen bir isimse su kelimesi özel isim olarak nitelendirilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
su
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