Su seviyesinin artması nedeniyle İğneada longozlarındaki Mert Gölü denizle birleşti

Yaz aylarında suların çekilmesiyle deniz ve gölün ayrılmasına tanıklık edenler, son günlerde su seviyesinin artmasıyla Mert Gölü'nün deniz ile buluşmasını izleyebiliyor.

Bazı vatandaşlar ile fotoğraf tutkunları longoz içerisindeki seyir terasından deniz ve gölün birleşmesini, kuşların göle süzülmelerini seyrediyor. Gölde kano ile gezenler ise doğanın eşsiz güzelliklerine tanıklık ediyor.

İçerisinde 5 gölün yanı sıra endemik bitkiler, deniz ve tatlı su balıkları, kuş ve sürüngenler barındıran longoz ormanları doğal güzelliğiyle farklı bir atmosfer sunuyor.

