Şu sıralar herkes onu konuşuyor! Ünlü olmak sağlığından etti...

Mukbang yeme şovlarıyla tanınan Nikocado Avocado'nun yolculuğu duyanları şaşırtıyor. Mukbang videoları ile yıllar içerisinde çok sayıda takipçi, beğeni kazansa da bu başarısı sağlık sorunlarını da beraberinde getirdi. İşte Nikocado Avocado'nun şöhret hikayesi...

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU!

Nikocado Avocado olarak bilinen Nicholas Perry 19 Mayıs 1992 doğumludur. Eğitim almış bir kemancıdır. Kemancı olarak çalışırken aynı zamanda bir mağazada da görev yapıyordu.

Normal bir hayatı varken 2016'da YouTube'a başladı. İlk olarak vegan yaşam tarzı vlog'ları ve popüler şarkıların keman kapakları içeriklerini paylaşıyordu. 2016'da sağlık endişelerini ifade ederek, vegan olmayı bıraktığını duyurdu.

TAKİPÇİ ARTTIKÇA PORSİYON BÜYÜDÜ!

2016'dan sonra YouTube'da mukbang videoları çekmeye başladı. Bu videolar ile kısa sürede çok sayıda izlenme, takip ve beğeni aldı. Ancak YouTuber, etkileşim sayısı arttıkça porsiyonlarını büyüttü ve ilerleyen zamanlarda hızla kilo almaya başladı.

ÖKSÜRMEKTEN KABURGALARINI KIRDI!

Şöhret yolculuğu beraberinde sağlık sorunlarını getirdi. 2019'da yaptığı bir açıklamada, yalnızca birkaç sene daha mukbang videoları çekeceğini çünkü bunların çok sağlıksız olduğunu söyledi.

2021'e gelindiğinde aylarca "aşırı, kuvvetli öksürdükten" sonra kaburgalarını kırdığını söyledi.

Ayrıca YouTube kanalına yüklediği duygu yüklü videolar da, ünlü YouTuber'ın psikolojinin iyi olmadığına yoruldu.

Şimdilerde sosyal medyada viral oldu. Ünlü YouTuber'ın eski ve yeni hali karşılaştırılıyor. "Umarım kendine ne yaptığını farkına varır", "Bir an önce zayıflamalı" gibi yorumlar yapılıyor.



