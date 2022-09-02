MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şu sıralar herkes onu konuşuyor! Ünlü olmak sağlığından etti...

Şu sıralar herkes onu konuşuyor! Ünlü olmak sağlığından etti...

02.09.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna doğumlu Amerikan YouTuber Nikocado Avocado sosyal medyada viral oldu. Şu sıralar herkes onu konuşuyor! Mukbang videolarıyla tanınan ve yıllar içerisinde kilo almaya devam eden Nikocado Avocado, son haliyle gündem oldu.

Şu sıralar herkes onu konuşuyor! Ünlü olmak sağlığından etti...

Mukbang yeme şovlarıyla tanınan Nikocado Avocado'nun yolculuğu duyanları şaşırtıyor. Mukbang videoları ile yıllar içerisinde çok sayıda takipçi, beğeni kazansa da bu başarısı sağlık sorunlarını da beraberinde getirdi. İşte Nikocado Avocado'nun şöhret hikayesi...

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU!

Nikocado Avocado olarak bilinen Nicholas Perry 19 Mayıs 1992 doğumludur. Eğitim almış bir kemancıdır. Kemancı olarak çalışırken aynı zamanda bir mağazada da görev yapıyordu.

Şu sıralar herkes onu konuşuyor! Şöhret, YouTuber'ı sağlığından etti...

Normal bir hayatı varken 2016'da YouTube'a başladı. İlk olarak vegan yaşam tarzı vlog'ları ve popüler şarkıların keman kapakları içeriklerini paylaşıyordu. 2016'da sağlık endişelerini ifade ederek, vegan olmayı bıraktığını duyurdu.

Şu sıralar herkes onu konuşuyor! Şöhret, YouTuber'ı sağlığından etti...

TAKİPÇİ ARTTIKÇA PORSİYON BÜYÜDÜ!

2016'dan sonra YouTube'da mukbang videoları çekmeye başladı. Bu videolar ile kısa sürede çok sayıda izlenme, takip ve beğeni aldı. Ancak YouTuber, etkileşim sayısı arttıkça porsiyonlarını büyüttü ve ilerleyen zamanlarda hızla kilo almaya başladı.

Şu sıralar herkes onu konuşuyor! Şöhret, YouTuber'ı sağlığından etti...

ÖKSÜRMEKTEN KABURGALARINI KIRDI!

Şöhret yolculuğu beraberinde sağlık sorunlarını getirdi. 2019'da yaptığı bir açıklamada, yalnızca birkaç sene daha mukbang videoları çekeceğini çünkü bunların çok sağlıksız olduğunu söyledi.

Şu sıralar herkes onu konuşuyor! Şöhret, YouTuber'ı sağlığından etti...

2021'e gelindiğinde aylarca "aşırı, kuvvetli öksürdükten" sonra kaburgalarını kırdığını söyledi.

Şu sıralar herkes onu konuşuyor! Şöhret, YouTuber'ı sağlığından etti...

Ayrıca YouTube kanalına yüklediği duygu yüklü videolar da, ünlü YouTuber'ın psikolojinin iyi olmadığına yoruldu.

Şu sıralar herkes onu konuşuyor! Şöhret, YouTuber'ı sağlığından etti...

Şimdilerde sosyal medyada viral oldu. Ünlü YouTuber'ın eski ve yeni hali karşılaştırılıyor. "Umarım kendine ne yaptığını farkına varır", "Bir an önce zayıflamalı" gibi yorumlar yapılıyor.

Şu sıralar herkes onu konuşuyor! Şöhret, YouTuber'ı sağlığından etti...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ege sularında ip bikinisiyle şov yaptı Ege sularında ip bikinisiyle şov yaptı
Sinirlenip iç çamaşırlı pozunu paylaştı! "Kaldırtsanız da..."Sinirlenip iç çamaşırlı pozunu paylaştı! "Kaldırtsanız da..."
Sevgilisini paylaştı! "Tanıdığım en gerçek..."Sevgilisini paylaştı! "Tanıdığım en gerçek..."
Anahtar Kelimeler:
YouTuber kilo sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'na beklenmedik tepki! 5 lider rahatsız oldu

Kılıçdaroğlu'na beklenmedik tepki! 5 lider rahatsız oldu

Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo ile anlaştı!

Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo ile anlaştı!

Canlı yayında kalp krizi geçirmişti! Acı haber

Canlı yayında kalp krizi geçirmişti! Acı haber

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Gergin tavırlarıyla tepki çekmişti! Şoke eden iddia: 'Boğazımı sıktı bana o... dedi'

Gergin tavırlarıyla tepki çekmişti! Şoke eden iddia: 'Boğazımı sıktı bana o... dedi'

Saatler önce paylaştı! Ronaldo'dan kafa karıştıran paylaşım "Veda mesajı mı?"

Saatler önce paylaştı! Ronaldo'dan kafa karıştıran paylaşım "Veda mesajı mı?"

İlginizi Çekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

İsyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

İsyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Her şey o diziyle başladı! Uzmanlar çaresiz: Üzerine işemeyin

Her şey o diziyle başladı! Uzmanlar çaresiz: Üzerine işemeyin

Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı

Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.