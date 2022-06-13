YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sualtı Serbest Dalış Dünya Şampiyonası

Sualtı Serbest Dalış Dünya Şampiyonası

13.06.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcular 1'i altın 3 madalya kazandı

Sırbistan'da devam eden CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 1'i altın 3 madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonaya 27 ülkeden 130 sporcu katılırken, Türkiye 16 sporcuyla temsil ediliyor.

Organizasyonun ikinci günü sabah seansında genç erkekler kategorisi bifin branşında Hamza Varol altın, Bilal Yalçın gümüş, Ege Yankı Güneş ise bronz madalya kazandı.

Aynı branşta büyük erkeklerde ise Görkem Gedik, Türkiye rekoru kırarak 7'nci oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı Haymana'da incelemelerde bulunduBakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı Haymana'da incelemelerde bulundu
Yozgat'ta dolu ekili alanlarda hasara neden olduYozgat'ta dolu ekili alanlarda hasara neden oldu
Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden Konak, defnedildiBalıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden Konak, defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Belgrad

Ankara Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:12
Öğle
12:54
İkindi
16:51
Akşam
20:25
Yatsı
22:11
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bikinili poz! Güneş yanığıyla dalga geçti

Bikinili poz! Güneş yanığıyla dalga geçti

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.