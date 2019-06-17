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Suat Kaya Akhisarspor'a sözleşme imzalamayı bekliyor

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 17.06.2019 14:01 | Son Güncelleme

Süper Lig'e veda eden Akhisarspor, Menemen Belediyespor ile 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan Suat Kaya ile sözleşme imzalama aşamasına geldi.

Suat Kaya Akhisarspor'a sözleşme imzalamayı bekliyor

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Akhisarspor'un prensipte anlaşma sağladığı teknik direktör Suat Kaya, 20 Haziran'da gerçekleşmesi planlanan genel kurulu beklemeye başladı. Başkan Hüseyin Eryüksel'in tek liste ile gireceği genel kurulun ardından deneyimli teknik adamın, yeşil-siyahlılarla sözleşme imzalayacağı vurgulandı.

1'inci Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir ekipte çalışmak istediğini açıklayan Kaya, "Akhisarspor önemli bir kulüp. Yeniden Süper Lig'e dönmeyi çok istiyor. Şu an beklemedeyim" diye konuştu. Geçen sezon Menemen Belediyespor'u 1'inci Lig'e çıkarıp tarihi bir başarı elde eden Suat Kaya, Yunanistan, Almanya ve Kuveyt'ten gelen teklifleri geri çevirdi.

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