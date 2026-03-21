Suat Kaya: "Muhakkak bir seri yakalamamız lazım"

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında oynanan Boluspor-Bandırmaspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında Boluspor, konuk ettiği Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldı. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktörler maçı değerlendirdi.

Müsabaka genelinde Bandırmaspor’un gole daha yakın ekip olduğunu belirten Boluspor Teknik Direktörü Suat Kaya, "Bizim için ne kadar önemliyse, rakip için de o kadar önemli bir maçtı. Onlar yukarıya tutunmak, biz de onları yakalamak için çalıştık. Sakat oyuncularımızdan bir tanesi döndü. İlk yarı dengeli bir oyun geçti. Kapılan toplarla kontra oynamaya çalıştık. Onlar da öyle yaptı. Gol pozisyonlarına onlar daha fazla girdi. İkinci yarıda ise daha istekli olan, hücumun sağ tarafını iyi kullanmaya çalışan bizdik. Doğruları yaptık, bir gol eksikti, bir şut direkten döndü. Karşı karşıya Barış’ın kaçırdığı bir pozisyon var. Şimdi bu iki haftalık arada diğer sakat oyuncular da takıma katılacak. Çok önemli maçlar arifesindeyiz. Muhakkak bir seri yakalamamız lazım. Sağlam olunca değerlendiriyoruz. Eksik olunca da sorunları zaten siz biliyorsunuz" şeklinde konuştu.

MUSTAFA GÜRSEL: "TAM BİR BERABERLİK MAÇIYDI"

İki takımın oyuncularının da maça konsantre olamadığını aktaran Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Tam bir beraberlik maçıydı. Ramazan boyunca biraz sık maç oynadık. İki takımın da oyuncularına baktığımızda maça tam konsantre değil gibiydiler. İki takım da beraberliğe razı bir oyun oynadı. Golü bulan, 1-0’da galip gelebilirdi, öyle bir maç oynandı. Bolu deplasmanı kolay bir deplasman değil. Bir puan bizim için moral puanı. Tabii hedefimize gitmek istiyorsak yeterli mi? Değil. Oyuncuların dinlenmesi açısından bu arayı iyi bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Son düzlükte altı maç kaldı. Bu maçta play-off’a girer miyiz, hedefimizi yakalar mıyız? Bunlarla ilgili çalışmaları yapacağız. İyi bir şekilde hazırlanıp son bir ayı güzel değerlendirmek istiyoruz. Oyuncularıma verdikleri mücadele için teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Parmağından sakatlanan Noa Lang'ın son durumu belli oldu!Parmağından sakatlanan Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
Yalçın Koşukavak: "Oyuncularım ciddiyette oynadılar"Yalçın Koşukavak: "Oyuncularım ciddiyette oynadılar"

En Çok Okunan Haberler
Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Katil zanlısı ünlü iş insanının oğlu çıktı! Her yerde aranıyor

Katil zanlısı ünlü iş insanının oğlu çıktı! Her yerde aranıyor

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Akaryakıta okkalı zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor

