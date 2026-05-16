Ergin Ataman'dan İsrailli başkana sert tepki! "Çeneni kapa"

Avrupa basketbolunda sular durulmuyor; Panathinaikos’un başarılı çalıştırıcısı Ergin Ataman ile Hapoel IBI Başkanı Ofer Yannay arasındaki sözlü düello yeni bir boyut kazandı. EuroLeague play-off'larında yaşanan "TJ Shorts" tartışmasının ardından kendisini hedef alan Yannay'a Yunanistan'da cevap veren Ataman, rakip başkanın saygısızlık yaptığını belirterek adeta güç gösterisinde bulundu.

Panathinaikos’un deneyimli başantrenörü Ergin Ataman, kendisini sosyal medya üzerinden hedef alan Hapoel IBI Başkanı Ofer Yannay’a Yunanistan basını aracılığıyla adeta gözdağı verdi. Ataman, Yannay’ın eleştirilerine "Kendi bütçenle ilgilen, çeneni kapa ve benim seviyeme asla gelemeyeceğini bil" sözleriyle sert bir karşılık verdi.

GERGİNLİĞİN FİTİLİ NASIL ATEŞLENDİ?

Tartışmanın kökeni, EuroLeague play-off serisindeki kritik Valencia müsabakasına dayanıyor. Panathinaikos koçu Ergin Ataman, maçın devre arasında oyuncusu TJ Shorts’un performansını eleştirerek, "O sahadayken dörde beş hücum ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu eleştiriyi sosyal medya hesabına (X) taşıyan Hapoel Başkanı Ofer Yannay ise Ataman'ı hedef alarak, "Saygısızca ve küstahça… Bu arada duyduğuma göre oyuncuların da bir koçları olmadığını düşünüyor" şeklinde ağır bir paylaşımda bulunmuştu.

ATAMAN’DAN BASIN TOPLANTISINDA "ŞAMPİYONLUK" HATIRLATMASI

Yunanistan Basketbol Ligi play-off çeyrek finalindeki Mykonos galibiyetinin ardından kameraların karşısına geçen Ergin Ataman, Yannay’ın bu çıkışına aynı sertlikle yanıt verdi. Rakip başkanın saygı sınırlarını aştığını belirten Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Ona şunu söylemek istiyorum: Seni tanımıyorum, belki iyi birisindir ama çok saygısızsın. Sadece kendi takımınla, kendi koçunla ve oyuncularınla ilgilen. Git kendi aldığın sonuçlara bak, bu EuroLeague’deki ilk sezonundu. Benim hakkımda konuşmaya hakkın yok."

"100 MİLYON EURO DA HARCASAN KAZANAMAZSIN"

Açıklamalarına Yannay’ın yönetim anlayışını ve kulüp bütçesini eleştirerek devam eden tecrübeli çalıştırıcı, başarının sadece parayla gelmeyeceğini vurguladı.

"Gelecek sezon için bütçenin 75 milyon olacağını duydum. İyi şanslar. Ancak bu mantaliteyle bütçen 75 değil, 100 milyon bile olsa hiçbir şey kazanamazsın. Asla benim seviyeme gelemezsin. Bu kafayla tek bir EuroLeague bile kazanamazsın. Benim üç EuroLeague şampiyonluğum var. Çeneni kapa ve kendi takımın hakkında konuş." ifadelerini kullandı.