SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Thy Euro League

Ergin Ataman'dan İsrailli başkana sert tepki! "Çeneni kapa"

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, kendisini sosyal medyada eleştiren Hapoel Başkanı Ofer Yannay'a Yunanistan'daki basın toplantısında sert yanıt verdi.

Ergin Ataman'dan İsrailli başkana sert tepki! "Çeneni kapa"
Burak Kavuncu

Avrupa basketbolunda sular durulmuyor; Panathinaikos’un başarılı çalıştırıcısı Ergin Ataman ile Hapoel IBI Başkanı Ofer Yannay arasındaki sözlü düello yeni bir boyut kazandı. EuroLeague play-off'larında yaşanan "TJ Shorts" tartışmasının ardından kendisini hedef alan Yannay'a Yunanistan'da cevap veren Ataman, rakip başkanın saygısızlık yaptığını belirterek adeta güç gösterisinde bulundu.

EUROLEAGUE’DE "SEVİYE" RESTİ! ERGİN ATAMAN’DAN HAPOEL BAŞKANINA SERT YANIT...

Ergin Ataman dan İsrailli başkana sert tepki! "Çeneni kapa" 1

Panathinaikos’un deneyimli başantrenörü Ergin Ataman, kendisini sosyal medya üzerinden hedef alan Hapoel IBI Başkanı Ofer Yannay’a Yunanistan basını aracılığıyla adeta gözdağı verdi. Ataman, Yannay’ın eleştirilerine "Kendi bütçenle ilgilen, çeneni kapa ve benim seviyeme asla gelemeyeceğini bil" sözleriyle sert bir karşılık verdi.

GERGİNLİĞİN FİTİLİ NASIL ATEŞLENDİ?

Ergin Ataman dan İsrailli başkana sert tepki! "Çeneni kapa" 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Tartışmanın kökeni, EuroLeague play-off serisindeki kritik Valencia müsabakasına dayanıyor. Panathinaikos koçu Ergin Ataman, maçın devre arasında oyuncusu TJ Shorts’un performansını eleştirerek, "O sahadayken dörde beş hücum ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu eleştiriyi sosyal medya hesabına (X) taşıyan Hapoel Başkanı Ofer Yannay ise Ataman'ı hedef alarak, "Saygısızca ve küstahça… Bu arada duyduğuma göre oyuncuların da bir koçları olmadığını düşünüyor" şeklinde ağır bir paylaşımda bulunmuştu.

ATAMAN’DAN BASIN TOPLANTISINDA "ŞAMPİYONLUK" HATIRLATMASI

Ergin Ataman dan İsrailli başkana sert tepki! "Çeneni kapa" 3

Yunanistan Basketbol Ligi play-off çeyrek finalindeki Mykonos galibiyetinin ardından kameraların karşısına geçen Ergin Ataman, Yannay’ın bu çıkışına aynı sertlikle yanıt verdi. Rakip başkanın saygı sınırlarını aştığını belirten Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Ona şunu söylemek istiyorum: Seni tanımıyorum, belki iyi birisindir ama çok saygısızsın. Sadece kendi takımınla, kendi koçunla ve oyuncularınla ilgilen. Git kendi aldığın sonuçlara bak, bu EuroLeague’deki ilk sezonundu. Benim hakkımda konuşmaya hakkın yok."

"100 MİLYON EURO DA HARCASAN KAZANAMAZSIN"

Ergin Ataman dan İsrailli başkana sert tepki! "Çeneni kapa" 4

Açıklamalarına Yannay’ın yönetim anlayışını ve kulüp bütçesini eleştirerek devam eden tecrübeli çalıştırıcı, başarının sadece parayla gelmeyeceğini vurguladı.

"Gelecek sezon için bütçenin 75 milyon olacağını duydum. İyi şanslar. Ancak bu mantaliteyle bütçen 75 değil, 100 milyon bile olsa hiçbir şey kazanamazsın. Asla benim seviyeme gelemezsin. Bu kafayla tek bir EuroLeague bile kazanamazsın. Benim üç EuroLeague şampiyonluğum var. Çeneni kapa ve kendi takımın hakkında konuş." ifadelerini kullandı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samet Akaydin'dan yeni sezon öncesi flaş kararSamet Akaydin'dan yeni sezon öncesi flaş karar
Türk takımlarına Robert Lewandowski müjdesi! Barcelona'dan ayrıldığını açıkladıTürk takımlarına Robert Lewandowski müjdesi! Barcelona'dan ayrıldığını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Panathinaikos İsrail EuroLeague
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı! İşte Pazarcı yerine getirilen isim

3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı! İşte Pazarcı yerine getirilen isim

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

O devir kapandı: Komisyon ödeniyor

O devir kapandı: Komisyon ödeniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.