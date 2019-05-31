Suat Kaya'ya Yunanistan ve Almanya'dan teklif var

Sezon bitiminde 3 yıldır görev yaptığı sarı-lacivertlilerden ayrılan deneyimli teknik adamın Yunanistan, Almanya ve Kuveyt takımlarıyla temasta olduğu vurgulandı. Yunanistan Süper Ligi'nde mücadele eden Asteras Tripolis'in Kaya'ya teklif götürdüğü, yine Bundesliga 2 ekiplerinin de deneyimli teknik adamla görüşme halinde oldukları kaydedildi.
Yurt dışından gelen teklifleri doğrulayan Suat Kaya, "En ciddi teklifi Kuveyt'ten aldım. Karar vermedim. Türkiye'den de görüştüğüm takımlar var. Bayram sonrası kariyerimi belirleyeceğim" diye konuştu.
Suat Kaya geçtiğimz yıllarda da İngiltere 1. Lig ekiplerinden Gillingham'la masaya oturmuş ancak son anda anlaşma sağlanamamıştı. Futbolculuk döneminde özellikle Galatasaray'da birçok kupa kaldıran Kaya, teknik adamlık kariyerinde Gazişehir FK, Orduspor, Çaykur Rizespor, Tokatspor, Diyarbekirspor, Göztepe, Bucaspor ve Menemen Belediyespor'da çalıştı.
(DHA)
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