SPOR

Suat Serdar'a Almanya Milli Takımı'ndan davet

ALMANYA HABERLERİ  | 06.10.2019 19:21 | Son Güncelleme

Schalke 04'de forma giyen Türk kökenli futbolcu Suat Serdar, Almanya A Milli Takımı’nın aday kadrosuna çağrıldı.

Suat Serdar'a Almanya Milli Takımı'ndan davet

Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw’un 22 yaşındaki Suat Serdar’ı ilk kez A Milli Takımı’na davet ettiği belirtildi.

Suat Serdar’ın 16 yaş altıdan itibaren Almanya’nın altyapısındaki tüm milli takımlarda forma giydiğine işaret edilen açıklamada, genç futbolcunun 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayan Almanya Milli Takımı'nda da oynadığı kaydedildi.

Açıklamada, Real Madrid’de forma giyen Toni Kroos ve Köln takımında oynayan Jonas Hector’un ise sakatlıkları sebebiyle Almanya A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Almanya, 9 Ekim Çarşamba günü Dortmund'da özel maçta Arjantin, 13 Ekim Pazar günü de 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda deplasmanda Estonya ile karşılaşacak.

Almanya'nın aday kadrosunda Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ve Juventus'ta oynayan Emre Can da yer alıyor.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Yeni lider MönchengladbachYeni lider Mönchengladbach
Schalke liderliği kaçırdıSchalke liderliği kaçırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suat Serdar almanya milli takımı

En Çok Okunan Haberler

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Süper Lig'de ilk hoca ayrılığı yaşanabilir

Süper Lig'de ilk hoca ayrılığı yaşanabilir

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e şok yanıt

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e şok yanıt

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a olay sözler

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a olay sözler

Sivas'tan müthiş geri dönüş

Sivas'tan müthiş geri dönüş

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suat Serdar'a Almanya Milli Takımı'ndan davet

Suat Serdar'a Almanya'dan davet

Borussia Mönchengladbach 5 - 1 Augsburg

Yeni lider Mönchengladbach

Schalke 04 0 - 0 Köln

Schalke liderliği kaçırdı

Bayern Münih 1 - 2 Hoffenheim

Bayern'e Hoffenheim 'dur' dedi

Borussia Dortmund 2 - 2 Werder Bremen (Bundesliga)

Dortmund'a Bremen freni

Paderborn 2 - 3 Bayern Münih (Bundesliga)

Yeni lider Bayern!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.