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Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 17.10.2019 22:45 | Son Güncelleme

Schalke 04'te forma giyen Türk kökenli Suat Serdar, neden Türkiye'yi değil Almanya'yı seçtiğini açıkladı. Şenol Güneş'in sözleri hatırlatılan Suat Serdar, "Türkiye Futbol Federasyonu, beni aramak için çok geç kaldı." dedi.

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Schalke 04 forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar milli takım tercihini neden Türkiye yerine Almanya’dan yana kullandığını açıkladı.

Konuyla ilgili konuşan Suat Serdar "Bu kararı alırken kimseyi kırmak veya üzmek istemedim. Ancak bugüne dek hep Almanya'nın genç milli takımlarında oynadım. Joachim Löw beni bizzat arayıp A milli takıma davet etti. Ben de konuyu ailemle görüşüp bu daveti kabul ettim. Kendim için en iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan benimle iletişime geçtiler ancak bu iletişim çok ciddi değildi ve geç kaldılar" dedi.

ŞENOL GÜNEŞ: SIRF SUAT SERDAR İÇİN O MAÇLARA GİTTİM

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş daha önce 22 yaşındaki futbolcunun Almanya tercihi için "Görüşmeler yapıldı. Babasıyla, görüştük. Kendisiyle görüştük. Sezon başında Schalke'nin 3 maçını izledim. Sırf Suat için o maçlara gittik. Bize geleceğini söyledi. Evraklarını bekledik. Göndermediler. Bu Türkiye'nin ayıbı değil. Tercihine saygı duymak lazım. Ama bunu gizlemeye gerek yok. Açık açık söylemesi lazım. Almanya Milli Takımı'na alınmayacağı söyleniyordu. Demek ki Türkiye'yi yana koymuş. Kendisine hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

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Suat Serdar şenol güneş

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
demekki milli takımımızda oynayacakkadar özel deyilsin
mesut özile yapılanlar sanada yapılacak.yaz ayında vatanım milletim diye çıkar gelirsiniz buralara.
kendini hissettiği yeri bulmuş zorla vatansever olunmaz doğulur.
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