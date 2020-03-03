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Şubatta Güneydoğu'dan ihracat yüzde 1,6 arttı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.03.2020 15:13 | Son Güncelleme

Şubatta Güneydoğu'dan ihracat yüzde 1,6 arttı

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgeden geçen yılın şubat ayına göre yüzde 1,6'lık artışla 719 milyon dolarlık dış satım gerçekleştiğini bildirdi.

Kileci, yazılı açıklamasında, şubat ayı ihracatının bölge açısından sevindirici şekilde gerçekleştiğini bildirdi.

Kileci, şu bilgileri paylaştı:

"Şubat 2020'de bölgeden bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 1,6'lık artışla 719 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti. Gaziantep'ten ise geçen ay yüzde 6,6 artışla 632 milyon 121 bin dolarlık ihracat yapıldı. Gaziantep'te ihracatın ithalatı karşılama oranını ise yüzde 146,5 oldu. Öte yandan ocak-şubat 2020 döneminde bölgeden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 2,4'lük artışla 1 milyar 431 milyon 150 bin dolarlık ihracat yapıldı. Aynı dönemde Gaziantep'ten ise yüzde 6 artışla 1 milyar 248 milyon 244 bin dolarlık ihracat kayıt altına alındı."

Kileci, şubat ayındaki artışların Gaziantep için tarihin en yüksek şubat ayı ihracatı olduğunu bildirdi.

- "175 ülkeye ihracat gerçekleştirdik"

Kileci, bölgeden gerçekleştirilen ihracatın ülke gruplarına göre incelendiğinde ise Orta Doğu ülkelerinin yüzde 42,2 payla ilk sırada yer aldığını vurguladı.

AB ülkelerinin yüzde 19 payla ikinci ve Afrika ülkelerinin ise yüzde 15,5 payla üçüncü sırada yer aldığını aktaran Kileci, şunları kaydetti:

"Ocak-şubat döneminde 175 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Irak, ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, Suriye, İtalya, Libya, Almanya, İsrail ve Venezuela en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu. Bu veriyle ihracat gerçekleştirilen ülke sayısı bakımından bölgemiz rekor kırdı. Makine halıları, pastacılık ürünleri, kumaşlar, iplikler, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, demir-çelik mamulleri ile ayakkabılar en çok ihracatı yapılan ürün grupları oldu."

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Anahtar Kelimeler:
Fikret Kileci GAİB İhracat

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