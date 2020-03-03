Şubatta Güneydoğu'dan ihracat yüzde 1,6 arttı

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgeden geçen yılın şubat ayına göre yüzde 1,6'lık artışla 719 milyon dolarlık dış satım gerçekleştiğini bildirdi.

Kileci, yazılı açıklamasında, şubat ayı ihracatının bölge açısından sevindirici şekilde gerçekleştiğini bildirdi.

Kileci, şu bilgileri paylaştı:

"Şubat 2020'de bölgeden bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 1,6'lık artışla 719 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti. Gaziantep'ten ise geçen ay yüzde 6,6 artışla 632 milyon 121 bin dolarlık ihracat yapıldı. Gaziantep'te ihracatın ithalatı karşılama oranını ise yüzde 146,5 oldu. Öte yandan ocak-şubat 2020 döneminde bölgeden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 2,4'lük artışla 1 milyar 431 milyon 150 bin dolarlık ihracat yapıldı. Aynı dönemde Gaziantep'ten ise yüzde 6 artışla 1 milyar 248 milyon 244 bin dolarlık ihracat kayıt altına alındı."

Kileci, şubat ayındaki artışların Gaziantep için tarihin en yüksek şubat ayı ihracatı olduğunu bildirdi.