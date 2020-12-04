Şube Başkanı Aydın: “Madenciler öldüklerinde değil, sağlıklarında değer görsün”

Türkiye Maden İş Kütahya ve Havalisi Şube Başkanı Bülent Aydın, “Dünya Madenciler Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada,” Biz istiyoruz ki madenciler öldüklerinde değil, sağlıklarında değer görsün” dedi.

Aydın, genel anlamda madenler ve madenciliğin insanlık tarihindeki devirlerin isim babası olduğunu, insanların medeniyetle buluşması ve tanışmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Bülent Aydın, “İnsanlık tarihine yön veren madenler, bulundukları bölgelere ve insanlığa refah getirmiştir. Günlük hayatımızın vazgeçilmezleri olan, aklımıza gelebilecek her ne var ise bunu madenlerimize borçluyuz. Bu denli hayatımızı etkileyen, ekonomik değeri olan madenlerimize emek veren, bu sektörde çalışanları da madenci olarak adlandırıyoruz. Madenciler emek verdikleri sektör itibarı ile zor, meşakkatli ve bir o kadarda riskli bir iş yapmaktadırlar. Ancak ne var ki, maden emekçileri yaptıkları işin karşılığını ne ekonomik anlamda ne de sosyal statü anlamında alamamaktadırlar. Toplumun gündemine geldikleri zaman, genellikle ya bir göçük, ya bir patlama, ya da başkaca bir ölümlü iş kazası vuku bulmuştur. Biz istiyoruz ki madenciler öldüklerinde değil, sağlıklarında değer görsün. Sadece bir güne sığdırılarak anılmasın” dedi.